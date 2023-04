Urge una sola partitura

Al reiterado pedido al Eln para que dé muestras claras de su voluntad de paz, esta organización respondió el miércoles pasado en la madrugada con un ataque brutal a una base militar en zona rural de El Carmen, Norte de Santander. La acción bélica causó la muerte de siete soldados, que prestaban servicio militar, junto con dos suboficiales, y dejó además otros nueve heridos.

Es un suceso doloroso y lamentable, como ya se dijo, que se constituye en el hecho con mayor pérdida de vidas para la Fuerza Pública en lo que va del actual gobierno. La cobarde acción –los soldados fueron asesinados mientras descansaban– ha generado rechazo unánime y obligó al presidente Gustavo Petro a llamar a consultas a la delegación participante en la actual ronda de negociaciones con esa guerrilla, que tiene lugar en México.

Lo ocurrido pone presión al Gobierno y vuelve a traer a la mesa las recurrentes, pero no por ello prescindibles, preguntas sobre la cohesión interna del Eln y qué tan auténtica y unánime entre sus frentes es su voluntad de paz. Ante lo sucedido, Antonio García, integrante del Comando Central de esa organización armada, argumentó, sin asomo de vergüenza, que ellos tenían derecho a defenderse. Postura que solo consiguió acentuar el sentimiento generalizado de rechazo e indignación.

Es inevitable que un episodio de esta magnitud tenga repercusiones. Comenzando por un nuevo llamado al Eln para que desista de esta senda de acciones violentas. Es hora de que abandone su tradicional ambigüedad frente a la paz. Difícil encontrar en el mundo otra organización de este tipo que haya emprendido tal cantidad de intentos de negociación, todos, hasta hoy, sin éxito.

Otra consecuencia es que los términos bajo los cuales se ha adelantado el actual proceso sean puestos entre interrogantes. ¿Son los acuerdos parciales el camino indicado? ¿Tiene sentido avanzar sin incentivos concretos para que el Eln deje las armas? ¿No es acaso muy alto el precio que debe pagar el Estado al renunciar a utilizar la fuerza como herramienta legítima de presión durante el proceso de negociación?

De igual forma, este ataque y la incertidumbre que genera tienen efectos en otras esferas de la ‘paz total’. Obligan a una mirada crítica a cómo se ha desarrollado hasta hoy dicha política. Y en ese recuento surgen los reparos ya expresados desde estos renglones al proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales, la cifra de 2,5 violaciones diarias del cese del fuego por los grupos que se han acogido a él y las repetidas denuncias, comenzando por las de los gobernadores, sobre las fallas del Gobierno a la hora de garantizar el control territorial en los sitios donde hacen presencia –y libran disputas entre ellos– los grupos armados. Aquí también se debe mencionar el caso del ETCR de Mesetas, Meta, hoy a punto de ser abandonada por antiguos combatientes que la habitan debido a amenazas de las disidencias, hecho que, junto con otros, motivó la cumbre celebrada el jueves en Cartagena entre el Gobierno, los antiguos comandantes de las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos. A la cita no llegó el presidente Gustavo Petro, pese a que era esperado allí.

Una de las conclusiones surgidas, y que tiene pleno sentido, es la de la necesidad de que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, se concentre en todo lo que la ‘paz total’ demanda y delegue el frente de la implementación del acuerdo con las Farc.

Y es que de todo esto queda la sensación de que los bienintencionados esfuerzos de la administración Petro por lograr una paz negociada con todos los actores –propósito que merece respaldo, sin excluir críticas que aporten– carecen de una hoja de ruta clara. Un mapa que permita optimizar los diferentes empeños, darles un norte preciso y común a las distintas aproximaciones con grupos armados y un componente de ejercicio de la fuerza, que es imprescindible en cualquier propósito del Estado por lograr la paz por la vía negociada.

Todo esto debe darse en el marco de una política macro de seguridad y defensa que hoy no existe, aunque, se dice, está en ciernes, pero no se conoce. Si se sigue avanzando sin armonizar ni -acompasar esfuerzos –y aquí surge la metáfora usada por el propio Gobierno de la orquesta de jazz–, se corre el riesgo de tropezar y de generar condiciones e incentivos para que el proceso de búsqueda de la paz esté marcado por la inseguridad, la zozobra y la incertidumbre de la gente en los territorios, todo lo contrario de lo que esta política pretende. Y esto no es bueno, pues sin la confianza de la ciudadanía, en especial en las zonas más golpeadas por la violencia ante la falta de autoridad, es difícil llegar a buen puerto.

Este duro momento debe servir para replantear y corregir el rumbo. Eso implica empezar por organizar a todos los integrantes de esta orquesta en torno a una única partitura cuya ausencia hoy es más evidente que nunca. La paz se logra con orden.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com.co