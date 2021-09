Bogotá decide su destino

Dicen que la tercera es la vencida. Bogotá, capital de los colombianos, referente nacional y regional, principal generadora de empleo y riqueza para la nación, empieza a trazar las líneas de su futuro para los próximos tres lustros con la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Será el tercer intento por darle vida a una norma cuyo trámite inicia el Concejo, el mismo que en las últimas dos administraciones echó por tierra la iniciativa. ¿Qué se puede esperar ahora? Por lo pronto, que haya un debate sensato, de escucha, despojado de intereses particulares y alejado de la contaminación electoral que se avecina. Un debate a la altura de las demandas que apremian a la capital.

El POT es la herramienta jurídica diseñada para ordenar el desarrollo responsable de un territorio; que garantice su crecimiento ordenado, el buen uso de su suelo y que contribuya, en últimas, al bienestar ciudadano. Y tratándose de Bogotá no es poca cosa. El POT vigente data del año 2004 y se ha quedado corto en muchos aspectos: sigue sin tener clara la densidad que debe permitirse la ciudad, la maraña de normas hace muchas veces inviables y poco transparentes los procesos para la construcción de equipamientos y viviendas, el papel de los curadores es poco claro y pululan los conflictos por el uso del poco espacio disponible para el desarrollo de proyectos en la urbe. Mientras tanto, se mantienen fenómenos como el de los tierreros, los invasores de reservas naturales o de terrenos destinados a vías importantes como la ALO.



El plan diseñado por el actual gobierno intenta recoger, en no menos de 600 artículos, algunas iniciativas de administraciones anteriores y agrega otras de su propia cosecha. Trae de novedoso el concepto de ciudad cuidadora para resignificar el papel de la mujer a través de una red de servicios que les permita a ellas liberar tiempo que hoy destinan a la protección de otros y puedan, en cambio, estudiar, trabajar y salir de la pobreza. Parte de esta estrategia incluye la redefinición del concepto de localidad y de UPZ para dar paso a 33 Unidades de Planeación Local (UPL) de no más de 350.000 habitantes cada una. El objetivo es dinamizar la ciudad y hacerla más asequible a servicios de transporte, educación, empleo y vivienda. Será la base para la denominada ciudad de 30 minutos, concepto que ya se aplica en otras urbes del mundo.



Una de las expectativas que se generan con el POT es la construcción de vivienda para más de un millón de personas en los próximos 14 años. La estrategia del gobierno es apostar por 590.000 soluciones habitacionales aprovechando hasta el último centímetro de suelo de expansión, desarrollo, consolidación y renovación disponibles. “Hay que acomodarnos al suelo que ya tenemos”, sostiene la alcaldesa Claudia López. ¿Suficiente para la demanda actual y futura? Según el gremio constructor, no. La ciudad no puede caer en la hiperdensificación, el suelo que existe es costoso y los planes parciales solo han servido para construir 10.000 viviendas en los últimos once años. Adicionalmente, presionar de esta manera a la ciudad puede generar mayores congestiones y problemas en la prestación de servicios, lo que contribuiría a seguir expulsando familias a las fronteras de Bogotá y a aumentar la informalidad. Y falta incluir el suelo necesario para que las empresas vuelvan a asentarse en la capital y permitan la generación de empleo.

El POT apuesta duro por el tema ambiental, lo cual está bien. Contempla la protección de su estructura ecológica principal, les pone tatequieto a los intentos por intervenir la reserva Van der Hammen y se la juega por una movilidad limpia: más líneas de metro, cables aéreos, transporte público eléctrico, corredores verdes y masificación de la bicicleta. Al mismo tiempo crea la figura de los ecobarrios para que sea la misma comunidad la que ayude a proteger las rondas de los ríos y evite la invasión de tierras. Hasta aquí, el grueso de lo que contempla el POT. Pero hay más temas en la letra menuda de la norma que habrá que analizar con rigor y bastante pedagogía ciudadana, como el tamaño de las viviendas VIS y VIP que se sugieren, la reducción de estacionamientos en conjuntos residenciales, la altura que se permitirá a nuevas edificaciones, la ubicación de cárceles, la protección de bienes patrimoniales, la eliminación de antejardines y cerramientos o la ambiciosa meta de construir 60 colegios.



Vienen tres meses para debatir a conciencia el POT de Bogotá. Y hay que insistir en hacerlo apelando a la argumentación técnica, atendiendo las críticas y recomendaciones que ya se hacen desde distintos sectores. El Concejo tiene la responsabilidad de garantizar que así sea, y la Alcaldía, el deber de escuchar y ajustar lo necesario, so pena de repetir la amarga experiencia de truncar el desarrollo de una ciudad que hoy reclama mayor atención, para que siga atrayendo riqueza, inversión, para que reactive plenamente su productividad y sea un lugar digno para vivir.



