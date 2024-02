Bogotá, a ajustarse

No obstante su boyante presupuesto –superior a los 33 billones de pesos–, Bogotá no está nadando en plata. Es más, los recursos con que cuenta para un sinnúmero de compromisos apenas dan para tener la casa en orden. Su cupo de deuda está llegando al límite, no se contemplan alzas de impuestos ni nuevas valorizaciones, pero sí un ajuste que permita fondear recursos para las obligaciones de ahora y del futuro.

Por fortuna, los bogotanos siguen siendo responsables con sus tributos. El pago de impuesto predial, ICA y vehículos permitirá recaudar alrededor de 13 billones de pesos este año. Y está previsto un aporte voluntario adicional del 10 por ciento para seguridad, uno de los sectores que más inversiones demandan y del que la ciudadanía espera resultados.

Ese buen comportamiento de los contribuyentes es el que permite afirmar que las finanzas de Bogotá son sanas, es decir que la ciudad siempre contará con recursos para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, tiene que cuidar cada peso, pues hoy por hoy los compromisos adquiridos en el pasado pesan como no se había visto antes.

Según la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, en reciente diálogo con este diario, mientras el rubro de funcionamiento crece 20 por ciento y el servicio de la deuda más del 30, el de inversión apenas llega a 1,5 por ciento. A finales del gobierno pasado se crearon 2.700 cargos que le cuestan a la ciudad más de 2 billones de pesos, y el cupo de deuda, para soportar inversiones, alcanzó los 17,1 billones de pesos.

Lo anterior obliga al gobierno a revisar con cuidado cómo dar un manejo ortodoxo a las finanzas de la ciudad, al tiempo que encuentra nuevas fuentes de ingreso. Por lo pronto, se prevé reducir en 10 por ciento los contratos por prestación de servicios, lo que generaría un ahorro de 200.000 millones de pesos, y echar mano a lo que queda de cupo de deuda, unos 5,6 billones.

Al alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo les tocó la época del apretón. Si las administraciones pasadas tuvieron la fortuna de disponer de recursos frescos para sus planes de gobierno, esta debe aplicar el freno en el gasto y acudir a la creatividad para seguir conservando la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado a Bogotá.

Se habla de alianzas público-privadas y regresar a la figura de obras por impuestos, que han dado buenos resultados, en el entendido de que el gobierno puede sacar adelante iniciativas de impacto social sin que tenga que hacer desembolsos excesivos. También, como es de esperarse, agotar el cupo que queda de deuda, atacar la evasión y apelar al cobro de valorización, inevitable en el mediano plazo.

Pero hay algo que dijo la titular de Hacienda que resulta decisivo: mirar la calidad del gasto. Es decir, tener claro dónde se puede ser más eficiente con los recursos, dónde se impacta más con una mejor distribución de estos y priorizar inversiones. No será una tarea fácil, pero en las actuales circunstancias y con un Gobierno Nacional que estresa las finanzas de la ciudad, la salida más viable es justamente el manejo eficaz y transparente del dinero de los contribuyentes. La gente sabrá entender.

EDITORIAL

