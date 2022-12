Luces de Navidad

No hay un registro exacto de cuándo ni de por qué los alumbrados navideños adornan fachadas, calles, ríos, parques, plazas y plazoletas. Es una hermosa tradición que simboliza la alegría de la Navidad y que tanto las administraciones locales como la ciudadanía en general se esmeran por mantener vigente. Por fortuna, la pandemia del covid no arrasó también con este gesto y hoy es posible admirar verdaderas obras de arte hechas a base de luz y color, para el goce de niños y adultos a lo largo de la geografía nacional.

Hoy por hoy, pareciera tomar forma la consigna de que sin alumbrados navideños no hay fiesta de pascuas. En efecto, iluminar la casa o salir a disfrutar de los adornos que tanto la empresa privada como las autoridades locales disponen es tan importante como el árbol de Navidad o el pesebre. No hay celebración completa si centros comerciales o fuentes de agua o el transporte público no están engalanados con miles de luces titilantes.

Bogotá se ha caracterizado desde hace varios años por no escatimar recursos a la hora de iluminar la ciudad. Y cada año se supera a sí misma. Los comerciantes aportan, la gente en los barrios no se queda atrás y la Alcaldía ha hecho gala de extraordinarias muestras en ese sentido. Este año, además de la iluminación de varios sectores, llevó a cabo un montaje artístico en la plaza de Bolívar denominado ‘El árbol de la abundancia’, una obra de teatro que incluye ‘mapping’ en 4k y que alude al esfuerzo del trabajo para salir adelante.

No es solo la espectacularidad del montaje y el talento de sus 72 artistas. Es también una muestra de la creatividad del taller del Teatro Colón, donde se llevó a cabo el trabajo artesanal para representar la famosa fábula de los siete años de abundancia y los siete de escasez, apelando para ello a personajes de la vida urbana. Y la música es también original de la Orquesta Filarmónica de la ciudad.

Con el inicio de las novenas se completan así los preparativos que engalanan la Navidad, una época propicia para compartir en familia

Medellín, a través de EPM, concentró sus esfuerzos en convertir la aclamada película infantil ‘Encanto’ en motivo para iluminar la ciudad con los personajes representativos de la historia. Se trata, entre otras, de un esfuerzo por traer la magia de Disney a miles de niños y niñas antioqueñas. También hay alumbrado sobre el río Medellín, que volvió a ser el eje de esta actividad después de varios años de suspendida. EPM se hizo cargo, así mismo, de llevar las luces navideñas a otra veintena de municipios.

La Navidad en Barranquilla se concentra en el Gran Malecón del Río, donde se lanzó ‘Un mundo de sueños’, con un millón de bombillos que iluminan seis árboles de 14 metros, decorados acorde con los nueve mundos o estaciones a lo largo del sitio turístico más visitado de la ciudad. El Plan Navidad contempla 60 operativos de control desde el 1.° de diciembre en las cinco localidades. Y en Cali, el alumbrado hizo énfasis en la protección de los ecosistemas, para lo cual también se apeló a un ‘mapping’ en la plaza Caycedo.

Con el inicio de las novenas se completan así los preparativos que engalanan la Navidad, una época propicia para compartir en familia, sanamente, sin pólvora, sin excesos, sin violencia, con el único propósito de honrar de la mejor manera una fiesta que muchos quisieran que durara más de lo que dura.

