Hallar los narcobienes

Si bien fue el presidente Gustavo Petro quien puso el tema de nuevo en la palestra, para conocedores del asunto, el del saqueo a los bienes incautados a la mafia ya era un tema bien conocido. Y podría decirse que para la opinión también, solo que el escándalo se había venido desarrollando con cuentagotas. No en vano la larga lista de exfuncionarios de la entidad hoy en líos con la justicia, entre ellos sus exdirectores Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, quien hoy goza de un principio de oportunidad.

Una historia que se remonta a la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, que terminó liquidada en 2014 debido, justamente, al cúmulo de escándalos que soportó. Esta le dio paso a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Y por lo visto, cambió el nombre pero no así muchas de las prácticas al margen de la ley. Según dos informes que la Fiscalía viene elaborando desde 2016, esta entidad no cuenta con un inventario riguroso y actualizado de los bienes bajo su control.



Dichos documentos señalan que por lo menos 736 que están en los registros de la Fiscalía no aparecen en los de la SAE, pero expertos creen que dicha cifra puede superar los mil. Con todo, el valor total de los bienes que sí están en los archivos supera los 25 billones de pesos, es decir, 3 billones de pesos más de lo que espera recaudar la reforma tributaria que por estos días se tramita.

La pregunta obligada es qué pasó con esos bienes. Y aquí es donde aparecen los tentáculos de diferentes redes de corrupción y de las mismas organizaciones mafiosas. Mientras las segundas logran a través de testaferros, sobornos y todo tipo de artimañas recuperar las casas, fincas y vehículos decomisados, las primeras, en las que habría influencia directa de congresistas, logran quedarse con estos usando métodos a todas luces indebidos. El repertorio de anomalías es enorme.

Con estos antecedentes, hay que decir que es una buena noticia y un propósito que debe respaldarse el del actual gobierno, con el apoyo de la Fiscalía, de tomar el toro por los cuernos para frenar este saqueo y ponerle orden a la administración de los llamados narcobienes. Como tantas veces se ha dicho desde estos renglones, urge acabar con la paquidermia y con la maraña burocrática, que se han convertido en grandes aliadas de los delincuentes. Se trata de que estos bienes puedan estar bien sea al servicio de las políticas de acceso a la tierra para los campesinos que pretende adelantar este gobierno, o ser vendidos para obtener recursos que requiere el erario en estos tiempos de estrechez.

La mesa técnica creada debe dar resultados pronto. Urge desenredar la madeja y saber a ciencia cierta cuántos son los bienes, qué pasó con los que no aparecen y, si hubo anomalías, dar con los responsables. También es clave crear mecanismos legales eficaces para disponer de estas propiedades con celeridad, y para ello el apoyo del Congreso, que deberá dar muestras de compromiso con esta apremiante causa, es fundamental. Así se enviaría un mensaje contundente a todas esas redes del llamado multicrimen que merodean al Estado a la espera del más mínimo descuido para dar comienzo a desangres que se prolongan por décadas.

