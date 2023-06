Congreso: no todo vale

Era lo esperado. El Ejecutivo convocó ayer a sesiones extraordinarias del Congreso. Así se confirmó lo pronosticado hace unas semanas por conocedores de los asuntos legislativos: el Gobierno no tuvo más remedio que recurrir a esta herramienta confiando en que las puntas de lanza de su agenda, las reformas pensional, laboral y de la salud, puedan dar los pasos requeridos para concretarse o, por lo menos, para mantenerse vivas y esperar su aprobación en la próxima legislatura que se inaugura el 20 de julio.

Todo esto en medio de un clima de agitación política marcado por los ecos, que sin duda han llegado al Capitolio, de los escándalos de los últimos meses. En particular el que terminó en la salida del Gobierno del embajador en Caracas, Armando Benedetti, y de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia. A causa de estos episodios, el panorama para el gobierno de Gustavo Petro es hoy bastante más nublado que el observado al comienzo de este periodo de sesiones.

Sobre todo porque la coalición inicialmente conformada, que permitió tener a las principales bancadas del lado oficial, se ha diluido y de manera abierta el Ejecutivo ha optado por la gris estrategia de negociar apoyos de forma individual con cada parlamentario, en un contexto de encuestas desfavorables y bien sustentadas críticas de los expertos. Tal proceder no es nuevo en la historia colombiana, pero respecto a su poca conveniencia siempre ha habido consenso sobre sus efectos contrarios si lo deseado es una democracia robusta, con partidos fuertes, lo que facilita la rendición de cuentas ante la ciudadanía y la construcción de legitimidad. Y no ayuda constatar la manera como se ha optado por hacer equilibrismo en el filo de las reglas de juego e incluso de la ética con maniobras susceptibles de no pasar un posterior tamiz de la Corte Constitucional, tal y como ocurrió en la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Ante estos hechos, es comprensible que la opinión infiera que el Gobierno, en su propósito de buscar la aprobación de sus proyectos, haya terminado abrazando el ‘todo vale’. Que se trate de inveteradas prácticas no quiere decir que sea una conducta aceptable.

Ante este estado de cosas, también es bueno dejar claro que no acierta el Gobierno al darles a las críticas a los proyectos el carácter de obstáculos, incluso malintencionados. Es una interpretación errada. Se trata de aportes hechos con el fin de enriquecer y mejorarlos y así darles, de nuevo, mayor legitimidad. Es clave que este reúna una diversidad importante de puntos de vista y no termine reflejando una visión cerrada, incluso dogmática, que se impuso a fuerza de lograr apoyos por la vía de la transacción clientelar.

Con todo, hay que ser claros en que no se trata de desconocer que el triunfo en las urnas del Presidente implicaba una ambiciosa agenda de cambios. Agenda que hoy tiene un claro sesgo hacia una mayor intervención estatal, pero que desconoce los avances de los últimos treinta años y evidencia una falta de claridad acerca de los problemas estructurales por resolver. Por ejemplo, en materia laboral, la iniciativa se concentra en subir los costos laborales y mejorar las condiciones de quienes ya cuentan con un puesto de trabajo formal, mientras que no aborda a plenitud los retos de incentivar la creación de empleo, de reducir los altísimos niveles de informalidad y de actualizar la normativa a la realidad tecnológica, educativa y laboral.

En el caso de la reforma de la salud, la propuesta gubernamental parte de ignorar los logros en cobertura y gasto de bolsillo, por solo nombrar dos variables de desempeño, y apunta a un modelo de aseguramiento público, en remplazo del mixto actual, sin claridad en la transición, ni en la gestión del riesgo financiero ni en la capacidad de la administración de los recursos. Los riesgos que persisten en el texto del proyecto de ley son múltiples: capacidad de la Adres, conversión de las EPS en “Gestoras de Salud”, aumento del costo de bolsillo, aumento de la pobreza multidimensional, fin de la libertad de elección, entre otros.

Frente a los cambios en el sistema pensional, existe un consenso social ante la necesidad de proteger solidariamente a los adultos mayores de una vejez en medio de la pobreza extrema. No obstante, el Gobierno Nacional busca establecer un umbral de uno a tres salarios mínimos en el pilar contributivo para destinar las cotizaciones a Colpensiones, lo que desata preocupaciones válidas sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma.

Ante este panorama, el llamado es claro: las sesiones extras deben ser marco de debates informados, transparentes y lejanos de las viejas costumbres que han deteriorado la imagen del Congreso. Le corresponde al Legislativo reivindicarse, y evidentemente esto no se logra por la senda del ‘todo vale’.

