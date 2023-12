Conciertos y conciertos

Si se piensa en el contexto de estos años exigentes, llenos de miedos, tensiones económicas y conflictos bélicos, tiene todo el sentido del mundo esta cadena de conciertos memorables que se ha estado dando en el país. La palabra ‘concierto’, del latín ‘concertare’, puede significar ‘acordar, armonizar, reunirse’. Y no solo es cierto que en la pospandemia han hecho su triunfal regreso a los escenarios de Colombia todos los espectáculos que sufrieron los rigores del encierro, y que en el 2022 la industria de los conciertos llegó a recaudar miles de millones de pesos, sino que ha sido un verdadero alivio en términos de salud mental para un buen número de ciudadanos.

Durante este semestre pasaron por el país, por Bogotá, artistas de la talla de Rubén Blades, Patti Smith, Rogert Waters, Los Fabulosos Cadillacs, The Cure y Pet Shop Boys, entre muchos otros, como una concesión a la nostalgia de tantos melómanos que crecieron con esas canciones llenas de críticas sociales, pero también animadas por grabaciones sorprendentes y ritmos contagiosos. Y a ellos se sumaron figuras de la altura de Carlos Vives –que celebró 30 años de su mayor travesía musical–, The Weeknd y Karol G, que se presentó en Medellín, solo por mencionar algunos nombres. Podría haberse creído que los espectadores que suelen tener el dinero para el entretenimiento en estos niveles, golpeados seriamente por la inflación del 2023, no iban a poder ni a querer gastar en estas presentaciones, pero lo cierto es que lo han hecho y que ha sido así en el mundo entero.



Por supuesto, es una buena noticia para la economía porque las cifras alentadoras no solo benefician a los trabajadores de la industria de los espectáculos, sino a todas las empresas, del mundo de las comidas al de los hoteles, que rodean cada concierto. Y, sin embargo, también vale la pena leer el asunto como un fenómeno sociológico: como el empeño humano de convivir, de compartir la experiencia catártica de la música, de aferrarse a la alegría, luego de un par de años en los que se temió y sucedió lo peor.



EDITORIAL

