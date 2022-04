Pugna por un pajarito

Twitter no es la red social con más usuarios en el planeta. Pero la figuración que tienen en ella personalidades del mundo de la política, el periodismo y las comunicaciones le otorga una influencia desproporcionada. Para muchos, Twitter es el ágora o la plaza pública moderna. Lo que sucede en la red del pajarito azul termina afectándonos a todos.

En días pasados se conoció que Elon Musk, hoy por hoy el hombre más rico del mundo y un incansable innovador que ha sido llamado el Thomas Edison de nuestra era, compró el 9,2 % de la compañía, convirtiéndose en su mayor accionista.



Si se tratara de cualquier otro inversionista, no sería noticia. Pero el fundador de Tesla no es un millardario cualquiera. Además de ser un poderoso usuario de Twitter, con más de 80 millones de seguidores, Musk se define a sí mismo como un “fundamentalista de la libertad de expresión”, lo que choca con la política de la red de reservarse el derecho a censurar ciertas cuentas, como la de Donald Trump en 2021. Musk también ha sugerido que, en un acto de transparencia proporcional a su importancia en el debate público, la compañía dé a conocer los detalles de su algoritmo, lo cual equivale a que un restaurante revele sus secretos de cocina.



Musk fue invitado a integrar la junta directiva de la empresa con la condición de no incrementar su participación accionaria por encima del 14,9 %, pero declinó. Y el Miércoles Santo presentó una oferta por el 100 % de la compañía, con la intención de controlarla completamente. La junta está decidida a bloquear la adquisición hostil, valiéndose de una estrategia defensiva conocida como ‘píldora envenenada’. Pero Musk podría contraatacar vendiendo toda su participación, lo que deprimiría el valor de la acción.



Wall Street y los usuarios de la red contienen la respiración. ¿Conseguirá el mercurial Musk transformar a Twitter en un ágora más libertaria? ¿Con qué consecuencias para la esfera pública? Amanecerá y trinaremos.



EDITORIAL

