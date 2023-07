Una práctica para abolir

Durante generaciones, una de las más odiosas y difundidas prácticas del poder, no solo en Colombia, ha sido la de favorecer con puestos y contratos, pagados con plata del Estado, a familiares y allegados de quienes lo ostentan. El nepotismo es una conducta tan nociva para la transparencia y eficiencia de nuestro aparato público-administrativo y para la democracia que fue necesario que la propia Constitución de 1991, en su artículo 126, la prohibiera expresamente.

Y en el 2015, a través de una reforma constitucional, esa prohibición se amplió para combatir el extendido ‘yo te elijo, tú me eliges’, que tanto relajamiento moral causó, especialmente en sectores de la cúpula del Poder Judicial del país. Así, la carta del 91 proscribe también que un funcionario público participe en nombramientos y contratos relacionados “con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”, y extiende la veda a los familiares de estos últimos.

Sin embargo, esas prohibiciones legales no cobijan todos los alcances de esta indeseable práctica. A través de la contratación con otras entidades del Estado e incluso de otros entes territoriales, algunos funcionarios parecen creer, antes y ahora, que alcanzar un cargo público no es una oportunidad para servir a los colombianos sino para acceder a sus privilegios y han abierto decenas de boquetes a la norma.

Toda esta reflexión a raíz del escándalo por el contrato del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (Pnis), que depende de la Presidencia de la República, con Sjoerd van Grootheest, documentalista holandés que es también el esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez. Ella y voceros del Gobierno han asegurado que, como en efecto ocurre, no hay impedimento legal porque la funcionaria no tiene intervención alguna en los procesos de selección del contratante y en la evaluación del cumplimiento de lo contratado. Pero desde muchos sectores, incluso desde el partido de gobierno, se ha cuestionado, por ejemplo, si entre los centenares de documentalistas colombianos que conocen y han trabajado por décadas el tema de la coca y de los retos de la sustitución no hubo uno que cumpliera los exigentes requisitos del Pnis.

El de Vélez no es el único caso. La congresista del Pacto Histórico Susana Boreal contrató en su Unidad de Trabajo Legislativo a la persona que públicamente aparecía como su pareja sentimental. Y en el gabinete hay varios ministros con allegados que han tenido o tienen contratos con el Estado. Resulta llamativo el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuya esposa, Beatriz Eugenia Gómez, ya era superintendente delegada para prestadores de servicios de Salud. Él no la nombró en el cargo, es verdad, pero este y la Superintendencia de Salud toda sí dependen del ministerio que maneja su esposo.

Más allá de los impedimentos legales, se trata de un proceder ético, de una línea roja de sana política que no se debería cruzar. El Gobierno está a tiempo de hacer una reflexión interna sobre estas situaciones a partir de la sana autocrítica que han planteado miembros de su partido y en función de la idea de cambio que han pregonado sus miembros para erradicar las viejas y odiosas prácticas politiqueras que han sido endémicas en nuestra democracia. Siempre será un buen propósito garantizarles a los colombianos que solo los mejores llegarán a los cargos del Estado.

