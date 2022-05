Endeudarse con juicio

Hace un par de semanas, la Alcaldía de Bogotá puso a consideración del Concejo la aprobación de un nuevo cupo de deuda por 5,8 billones de pesos. Es la segunda solicitud más grande que hace la Administración. En 2020, el cabildo aprobó otro cupo por 10,8 billones, como quien dice, el actual gobierno ya suma 17 billones de pesos que quedarían comprometidos hacia el futuro. De esta forma, la deuda acumulada de Bogotá pasaría de 4 a 10 %, de un total permitido de 40 % de su ahorro. En pocas palabras, aún hay margen para que la capital se endeude. Y el hecho de que este indicador sea positivo habla bien del manejo responsable que sucesivas administraciones han hecho del tema.

Muchos preguntan: si ya Bogotá se endeudó de una manera importante, ¿por qué habría que hacerlo de nuevo y en tal cuantía? La alcaldesa Claudia López ha explicado que, no obstante los indicadores que hablan de una recuperación, es necesario seguir fortaleciendo sectores que se vieron muy golpeados con la pandemia, como el empleo. Un argumento con mucho sentido y que por el tamaño del PIB local tiene el potencial de producir efectos positivos en la economía nacional.



La mandataria también ha explicado que la nueva solicitud al Concejo tendrá como destino un cúmulo de proyectos sociales: casi 24.000 cupos escolares, la construcción de 25 colegios, 56.000 becas adicionales para educación superior, dos manzanas de cuidado y cables aéreos. Todo ello permitiría generar cerca de 60.000 puestos de trabajo.



Pero quizás uno de los anuncios más importantes sea el de dejar comprometidos, desde ya, los recursos que le corresponden a la ciudad para la segunda línea de metro (que cubrirá a Engativá y Suba), tasados en 2,8 billones de pesos. Ya el Gobierno Nacional se comprometió con la parte que le toca: el 70 %. Toda esta inversión pretende ser el “multiplicador de crecimiento” para Bogotá, como lo expresó la alcaldesa.

Aún hay margen para que la ciudad se endeude, y eso habla bien del manejo responsable de sucesivas administraciones FACEBOOK

TWITTER

Endeudarse en magnitudes como las señaladas siempre será debatible. Para algunos, hacerlo hoy, con una economía volátil a nivel global, vuelve más costoso el crédito. Y también surge la duda de cómo se han invertido los 10 billones aprobados hace un par de años. Está bien que se planteen todas las inquietudes pertinentes; las discusiones técnicas y políticas son necesarias para garantizar que la plata llegue a buen destino y la gente quede tranquila. En este caso específico, resulta interesante que la Alcaldía asegure los dineros para la expansión del metro (ojalá con estudios definitivos), pues significa que esta no será la disculpa para no seguir adelante con el proyecto. Por estar en esas, Bogotá tardó 70 años en dar inicio a la construcción de la primera línea.



Los recursos de Bogotá son de los bogotanos, siempre cumplidores de sus obligaciones. Por tanto, no se deben hacer cálculos políticos con ellos ni pensar que las obras quedan pignoradas a una administración; más bien, quedan para la ciudad y es deber de los gobiernos sucesivos sacarlas adelante sin mezquindad, aunque ello implique, claro, reducir el margen de sus propias inversiones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque permite asumir con responsabilidad nuevas propuestas de futuro, como la que está sobre la mesa, y garantiza la continuidad de iniciativas para hacer de Bogotá una ciudad que se piensa y se construye entre todos a largo plazo.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com