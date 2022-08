La voz de Rushdie

Parecía lejana la fetua contra el escritor británico Salman Rushdie: el pronunciamiento legal, dirigido “a todos los musulmanes valerosos” y emitido por el ayatola Jomeini en 1989, ordenaba matar tanto a Rushdie como a todos los que ayudaran a promover y a vender su novela ‘Los versos satánicos’, y ofrecía una recompensa de tres millones de dólares al asesino.

Parecía lejana la sentencia, claro, porque ya habían pasado más de treinta años desde el momento desconcertante en el que fue emitida. Y el brillante escritor, desde entonces una figura sigilosa protegida por sus guardaespaldas y respaldada por el mundo que defiende la libertad de expresión, no solo se había habituado a hacer apariciones en festivales literarios –estuvo, por ejemplo, en el Hay Festival de Cartagena– sino que había llegado a aparecer en un par de comedias que parodiaban su situación.



A los 75 años, luego de dos décadas de vivir en la normalidad, Rushdie fue apuñalado repetidas veces en el cuello y el abdomen –por un fanático que está detenido y está siendo investigado– antes de empezar un acto literario el viernes pasado en la ciudad de Nueva York. Las primeras noticias sobre su estado fueron desoladoras: había perdido un ojo, tenía el hígado inservible y no podía respirar por su cuenta. El domingo, sin embargo, su portavoz anunció que las cosas estaban mejorando y que las primeras palabras que había pronunciado después del atentado eran las palabras del mismo hombre agudo e irreverente que había sido siempre.



El Gobierno de Irán ha salido a culpar a Salman Rushdie de su propia suerte “por insultar los asuntos sagrados del islam”. Y los líderes norteamericanos e ingleses han respondido que se trata de un brutal e indignante ataque a la libertad de expresión. Rushdie, un verdadero maestro de la literatura con una obra llena de libros memorables, podría responder con una famosa frase de sus ensayos: “¿Cómo derrotar al terrorismo?: no aterrorizándose”, escribió, y su valor y su humor siguen siendo un gran ejemplo.



EDITORIAL

