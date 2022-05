Mantener el balance

En sintonía con la mayoría de economías del mundo, la inflación en Colombia no deja de subir. El más reciente reporte del Dane refleja que la variación de precios anual en el mes de abril alcanzó el 9,23 por ciento; la del año corrido, 5,66 por ciento, y la mensual registró 1,25 por ciento. Estos son niveles anuales del índice de precios al consumidor (IPC) que no se veían desde hace más de 21 años.

Jalonada por los alimentos y productos básicos, la inflación golpea con más intensidad a los hogares pobres, que reportan una variación anual de 11,26 por ciento. En otras palabras, el IPC ya borró el aumento del salario mínimo de enero, mientras los consumidores colombianos enfrentan esta disparada de los precios directamente en sus necesidades cotidianas.



No obstante la dinámica positiva de crecimiento de la economía nacional, en contravía de la tendencia regional en este 2022, y el mantenimiento de la confianza empresarial, la inflación hace difícil que buena parte de los hogares experimenten la reactivación. De hecho, en la más reciente encuesta de Invamer, el 41 por ciento de los colombianos identifican la tríada desempleo-economía-costo de vida como el “principal problema que enfrenta el país en estos momentos”. Mientras la mayoría de los principales indicadores del dinamismo de la economía reportan un positivo desempeño en el arranque del año, que probablemente se reflejarán en el PIB trimestral, la inflación no cede y aprieta más.



Esto también ha impulsado al Banco de la República –al igual que a más de una veintena de bancos centrales en todo el mundo, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos– a subir las tasas de interés en un proceso de normalización monetaria para intentar frenar el alza de precios.



Esta política se traduce en el encarecimiento de los créditos y del endeudamiento para los hogares y para las inversiones y nuevos proyectos de las empresas. Se trata de un efecto nada menor que obliga a sopesar con suma responsabilidad cada paso que se da. El desafío del Emisor, que persistirá en los próximos meses, será mantener esa delgada línea entre subir las tasas sin descarrilar la senda de la reactivación y el crecimiento económico. Un freno en seco del dinamismo de la economía nacional no puede convertirse en la única salida para reducir la inflación. Es claro que la junta tiene por delante una tarea exigente, como pocas ha tenido que enfrentar. Hay que ir muy atrás, más de dos décadas, para encontrar otro momento con desafíos similares.



El caso es que es innegable la naturaleza global de este fenómeno inflacionario, con factores de presión como la guerra rusa en Ucrania, las disrupciones logísticas, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y de los energéticos, además de los altos costos de las materias primas. Estados Unidos, por ejemplo, reportó un 8,3 por ciento en su variación anual en abril –niveles que no se veían desde hace 40 años–, mientras que en América Latina el panorama no está mejor: la inflación en Brasil está en 12,1 por ciento; en Chile, en 10,5 por ciento, y en Perú, en 8 por ciento.

Los hogares colombianos siguen preocupados por el costo de vida y la disminución de su capacidad adquisitiva y del poder de compra de los productos y servicios más básicos FACEBOOK

TWITTER

No obstante, la lucha contra la disparada de los precios se desarrolla con más intensidad en el frente local. Las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, concentradas en la reducción de aranceles a los insumos agropecuarios y en la cadena de producción de alimentos, son adecuadas, pero aún no generan los efectos deseados. Muchos analistas esperan que estas decisiones comiencen a sentirse en el segundo semestre de este año y se traduzcan en una moderación del IPC hacia finales de año. Sin embargo, los colombianos necesitan alternativas de reducción a los precios que se concreten en un horizonte más cercano.



El combate contra la inflación es, sin duda, una de las máximas prioridades tanto para la Casa de Nariño como para la actual campaña presidencial. Los hogares colombianos siguen preocupados por el costo de vida y la disminución de su capacidad adquisitiva y del poder de compra de los productos y servicios más básicos. Esta es una angustia colectiva que nace de los hogares y requiere mayor atención de todos los actores que pueden incidir en la búsqueda de nuevas estrategias y medidas.



Dentro de dos semanas, millones de colombianos tienen una cita con la democracia en la primera vuelta presidencial, en medio de preocupaciones ciudadanas centradas en la economía y particularmente en la inflación. En el caso de los candidatos a la presidencia de la República, los electores necesitan respuestas y propuestas para enfrentar esta amenaza a la calidad de vida, en simultánea con el sostenimiento de la senda de la reactivación. Propuestas que deben debatirse ahora, ya que cuando el nuevo ocupante de la Casa de Nariño tome posesión, el próximo 7 de agosto, seguirán sintiéndose los efectos económicos y sociales de esta alza de precios.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com