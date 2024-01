Clama, otra vez, Chocó

El año comienza con una estremecedora tragedia: un alud de tierra ocasionado por las fuertes lluvias en la vía Medellín-Quibdó a la altura de El Carmen de Atrato arrasó vehículos y una vivienda, dejando como saldo, hasta el momento, 32 víctimas, 20 heridos y una cantidad no determinada de personas desaparecidas.

Una casa en la que se refugiaba gran cantidad de personas, entre ellas mujeres y niños, fue destruida por la avalancha junto a numerosos vehículos. Las intensas precipitaciones habían originado siete deslizamientos que en una carretera conocida, lamentablemente con razón, como la ‘trocha de la muerte’, impidiendo el tránsito por la vía.

Toda nuestra solidaridad con las víctimas de esta catástrofe y todo el respaldo a los organismos de socorro que continúan en la búsqueda de los desaparecidos. Es realmente desgarrador el testimonio de uno de los sobrevivientes que ayer recogió este diario: de un momento a otro la montaña rugió y en cuestión de segundos sembró el dolor. Y después, lo más desolador de un evento así: quienes sobrevivieron, estremecidos, sobrepasados por la magnitud del drama, tratando de reaccionar para ubicar a sus seres queridos faltantes.

Si hablar de racismo estructural ayuda a transformar por fin la mirada sobre esta parte del país, bienvenido sea

Además de la congoja y el apoyo a víctimas y, en general, a todo el departamento, es imposible no fijarse en el contexto. No recordar que este episodio está lejos, muy lejos, de ser el primer capítulo de dolor en las vías que comunican a Chocó con el país. En diciembre de 2022, una tragedia similar, pero en la que comunica a Quibdó con Pereira, dejó un saldo de 34 personas muertas. No se puede pasar por alto que ya son 15 años los que lleva en obra la carretera donde sucedió el alud. Dos consorcios y un contratista están a cargo actualmente de hacer realidad el sueño por tanto tiempo aplazado de darle al departamento al menos una conexión digna y segura con el resto de la nación por vía terrestre. Aquí, mientras los responsables de la obra hablan de una compleja problemática social que dificulta los avances, quienes habitan el territorio, muchos de ellos pueblos indígenas, tienen otra lectura y se quejan de las evidentes demoras. Estas comunidades también suelen salir a la carretera a pedir acceso o mejoras en sus servicios básicos, reclamos que se suman a un largo rosario que incluye también al alto costo de los tiquetes aéreos sobre todo en momentos de crisis como el actual.

El drama que hoy lamentamos es consecuencia de un derrumbe. Pero en todo lo demás hay responsabilidades: incluso, si se hila delgado, en los fenómenos climáticos extremos como este, que se dan en un contexto de crisis climática causada por el hombre. Así se puede interpretar también la vulnerabilidad de la vía que da pie a los deslizamientos que la bloquean y hacen que tantas personas se concentren en el punto donde se viene la montaña. Que en pleno 2024 sean tan precarias las carreteras que unen a Chocó con el resto de Colombia, mucho dice del olvido histórico que ha sufrido esta parte del país, pues bien puede hablarse de todo el litoral Pacífico. Si el término racismo estructural que ahora se utiliza sirve para transformar esta mirada y que el centro se ponga al día por fin en su histórica deuda social con esta región, bienvenido sea.

