Un bien para cuidar

Hay cambios cuyo impacto pueden determinar el rumbo de una ciudad. Sucedió con TransMilenio. Hace ya más de dos décadas que el sistema de transporte masivo de la capital cambió la cara de la ciudad y la movilidad. Con todo y las fallas que pueda presentar, no hay en los tiempos recientes un símbolo que caracterice más a Bogotá que sus buses articulados.

Con sus 11 troncales al servicio de la ciudadanía y sus casi 140 kilómetros de carriles exclusivos, TransMilenio es el principal eje articulador de la ciudad. Por tanto, todo lo que suceda a su alrededor impacta no solo la movilidad sino la imagen misma que proyecta la capital ante propios y extraños.



Estaciones en mal estado, puentes sin piso, buses desvencijados, puertas inservibles, colados e inseguridad atentan contra el buen servicio del sistema y generan poca empatía hacia la urbe. Así como un incidente en una de las troncales o en uno de los buses hace colapsar la movilidad, el daño a su infraestructura o la avivatada de sus usuarios, también tienen un impacto en el ánimo de la gente, que empieza a verlo como un mal más y no como un bien digno de admirar y, desde luego, de cuidar.



La escena de hace unos días en que un sujeto no tuvo empacho en meter su moto dentro de un bus articulado o la imagen de la horda de colados que a diario se toman por asalto las estaciones es simplemente frustrante. Ni qué decir de la inseguridad: el 12 por ciento de los atracos que suceden en Bogotá ocurren en el sistema.



Es por ello que vale la pena insistir en el cuidado y respeto por un bien público como TransMilenio. Que muestra mejoras evidentes, como la ampliación de varias estaciones, una flota más limpia y amigable con el medio ambiente y un personal que se esmera por mantenerlo en buen estado. Pero si la ciudadanía no pone la parte que le corresponde –como cuando obligó al sujeto de la moto a abandonar el articulado–, seguirá contribuyendo al deterioro de su imagen y su legado.



EDITORIAL

