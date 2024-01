Ecuador, en la encrucijada

Lo vivido esta semana en Ecuador fue aterrador. La fuga del criminal alias Fito, jefe de la banda ‘los Choneros’ de la cárcel del Litoral, en Guayaquil, desató un capítulo de violencia sin precedente en un país que por décadas mostró con orgullo sus bajas cifras de criminalidad.

Ante el hecho, el recién posesionado presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción, les declaró la guerra a las pandillas y catalogó como organizaciones terroristas a 22 de estos grupos. Ordenó un despliegue de tropas en las calles por 60 días. La respuesta de la delincuencia fue impresionante y, al parecer, coordinada. El episodio más estremecedor fue la toma de un canal de televisión de la mencionada ciudad costera mientras se emitía un informativo. Hubo también pánico en centros comerciales y universidades, dos policías fueron asesinados, tres secuestrados y al menos un guardia de prisiones fue ejecutado, acto que quedó registrado en video.

Todo esto hizo que creciera el miedo entre la gente: la recomendación fue permanecer en casa, mientras que se hacían más intensos los controles de la Fuerza Pública en las calles y en el transporte público. Son fundados los temores de la ciudadanía.

Detrás de esta crisis está la forma como ha crecido el narcotráfico en el país vecino. Durante el siglo XX, Ecuador se mantuvo al margen de este mercado ilegal que florecía y se consolidaba en Colombia, Perú y Bolivia. Esta realidad fue cambiando conforme los narcos comenzaron a trasladarse a los puertos ecuatorianos para enviar desde ahí sus cargamentos ante los controles que dificultaban el tráfico de cocaína desde Colombia. Rápidamente surgieron organizaciones delincuenciales y los cultivos de coca comenzaron a aparecer en la zona de frontera con Colombia, y también los laboratorios.

Una actitud que algunos califican como laxa por parte de las autoridades ecuatorianas frente al fenómeno cuando este daba sus primeros pasos habría favorecido la consolidación de las redes de los narcos y fortalecido las pandillas en las ciudades de la costa Pacífica. Lo cierto es que el poder de los delincuentes creció y en los últimos dos gobiernos –el de Lenin Moreno y el de Guillermo Lasso– la violencia asociada al narcotráfico se disparó, al punto de que un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado el año pasado por los traficantes de cocaína. Este crimen y la fuga de alias Fito convencieron al nuevo presidente Noboa de optar por una ineludible respuesta de mano dura a este flagelo, que ya pasó a ser una amenaza para la democracia.

Lo que hoy vive Ecuador toca varias fibras en Colombia. Revive duros capítulos del pasado al tiempo que advierte sobre el futuro y hace más complejo el presente. Hay que reconocer que se trata de dos contextos diferentes, dos procesos con orígenes y matices que no necesariamente coinciden. Pero sí hay elementos comunes y, sobre todo, vasos comunicantes, de los que surgen las alarmas. Y aquí hay algo clave: el Estado no puede permitir que los criminales tomen ventaja. Para los traficantes es estratégico cooptar las instituciones en los lugares donde desarrollan sus actividades, sea a la fuerza, de forma visible o a punta de miedo y en silencio. Esto puede llevar, incluso, a situaciones de falsa tranquilidad que dan réditos políticos en un plazo muy corto y a un costo colosal. Hay quienes advierten que esto pudo haber ocurrido en Ecuador, mientras que en Colombia aumentan las advertencias sobre repliegue de la Fuerza Pública en zonas que albergan economías ilegales. Hay que estar muy alertas para no cometer este error, que rápidamente se puede tornar irreversible, dejando a la ciudadanía a merced de los delincuentes. Entender el tamaño del desafío y actuar de forma estratégica evita llegar a situaciones como la que hoy se vive en el país vecino y en la que todo depende de la contundencia de la respuesta militar a un fenómeno que para mantenerse a raya debe abordarse también desde la fortaleza institucional, lo social y lo cultural. El actual gobierno, entre la ‘paz total’ y la nueva manera de abordar el narcotráfico, tiene en todo caso la obligación de seguir una estrategia que articule todos estos aspectos y que garantice al tiempo el monopolio de las armas y la justicia por parte del Estado, sobre todo en las zonas más críticas. Esto último es fundamental: de ninguna manera puede darse una retirada de las instituciones, incluso en el marco de una negociación.

También hay que hacer un llamado para que el rigor de esta lucha que libra Ecuador no termine recayendo sobre ciudadanos que nada tienen que ver con el problema, en particular los que viven en zona de frontera. Así mismo, para que el hermano país entienda que decisiones contempladas, como la repatriación de presos colombianos, poco aportan a su propósito y, al contrario, tienen un alto potencial de empeorar la situación en la frontera y de tensar innecesariamente una relación que hoy más que nunca debe estar marcada por la cooperación.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com