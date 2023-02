Una decisión acertada

En sintonía con la postura que ha asumido el papa Francisco con respecto al flagelo de los abusos sexuales del clero, la Conferencia Episcopal de Colombia dio un paso histórico el viernes pasado al pedir perdón público por esta conducta execrable y abrir la puerta a un camino de verdad y reparación para las víctimas. Que es lo que corresponde, que no quede duda alguna.

Ante este hecho, hay que valorar como muy positiva la postura del episcopado. Si bien en el pasado, sobre todo ya bajo el paraguas del pontificado de Francisco, se habían comenzado a observar gestos en este sentido, una posición de este talante y trascendencia no se había registrado desde la jerarquía colombiana. Es una apuesta por la humildad, como tanto lo ha recalcado el obispo de Roma. Y puede ser el primer paso de una ruptura frente a reacciones de algunos miembros del episcopado que, ante serias y documentadas acusaciones de comportamientos indebidos de presbíteros de sus diócesis, en tiempos recientes se han jugado la cuestionable carta del silencio y la negación, ecuación que suele equivaler a revictimización. Esta página debe quedar atrás.

La declaración de marras debe ser un punto de partida, no de llegada. Un primer escalón de un camino sin duda empinado, pero que no puede dejar de recorrerse, pues, hay que ser francos, son muchos y muy dolorosos los testimonios que ya existen de personas que en Colombia fueron víctimas de agresiones sexuales a manos de miembros del clero, conductas que claramente constituyen delitos y abren heridas que causan un dolor indecible, trauma que se prolonga por varias generaciones.

Conviene así mismo que la Iglesia envíe la señal de que no asumirá más las investigaciones por estos casos como ataques contra la institución, como todavía algunos de sus integrantes lo expresan. Es lo mínimo que esperan seres humanos, a los ojos de los creyentes, también hijos de Dios, que fueron víctimas de aquellos en quienes depositaron su confianza.

La voluntad expresada debe venir de la mano con un actuar riguroso de las autoridades para que no se pase de la impunidad a la cacería de brujas FACEBOOK

TWITTER

Así las cosas, esta institución hace bien en alejarse de cualquier postura que implique cercanía con el ‘tapen, tapen’. Desde luego, la voluntad expresada debe venir de la mano con un actuar riguroso y ponderado de las autoridades para que no se pase de la impunidad a la cacería de brujas.

También es necesario trazar una ruta que incluya, como ya lo decíamos, hitos concretos en materia de verdad y reparación. Todo, partiendo de la base de que la justicia hará su tarea sin mancha de duda: y aquí también, por cierto, hay mucho por hacer en este campo de los delitos sexuales.

Lo ideal es que no se vuelvan a cometer estos delitos. Pero, cuando se esté frente a un caso en el cual se haya demostrado la responsabilidad de un clérigo, tiene que haber una ruta que permita no solo que el culpable sea castigado conforme a la ley, sino que la víctima, o las víctimas, puedan ser reparadas y que garantice que no habrá repetición. El cambio de postura hacia una más humilde y que reconozca el dolor causado es fundamental, insistimos, por lo que esta representa como primer paso en un camino en el cual aún hay mucho por recorrer.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)