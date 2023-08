Un reto de sociedad

La muerte de cada mujer, a manos de las personas (hombres) que dicen amarlas, debería mover todos los cimientos de la sociedad. Es cierto que los mensajes de rechazo inundan las redes sociales y se reactivan los especiales periodísticos sobre violencia de género, y se leen y escuchan análisis profundos, pero todo se silencia rápidamente, hasta que surge una nueva víctima.

Es la triste realidad en Colombia, o en países desarrollados como España y Francia, donde los índices de feminicidio han llevado a declarar estado de alerta en diferentes momentos, en los últimos años. Esta semana el país afrontó el feminicidio de la figura del patinaje colombiano Luz Mery Tristán, la primera mujer de nuestro país en ser campeona mundial de esta disciplina, una deportista que les abrió el camino a las y los patinadores colombianos a nivel internacional y formó a decenas de ellos.

Su victimario, el empresario Andrés Gustavo Ricci García, tenía antecedentes de maltrato y comportamiento violento, denunciados públicamente por su propia exesposa en diciembre del 2017. Una réplica de otros dolorosos y anónimos casos de feminicidio ocurridos en Bogotá en el último año. Y, más allá de la reacción mediática y los reproches por el errático cubrimiento que aún se hace del tema en los medios de comunicación, la nuez de esta lamentable problemática sigue estando en la prevención.

Incansablemente se ha enfatizado, en diferentes sectores, la necesidad de educar desde la primera infancia sobre el respeto, la tolerancia, la igualdad, la diversidad, las diferencias y la equidad. Un niño o una niña que comprenda el valor de cuidar del otro y de respetar las libertades innatas del ser humano, en su vida adulta sabrá que las relaciones, de cualquier tipo, no implican propiedad y control sobre alguien. Y mucho menos, creer que el amor supone “castigo”.

Las organizaciones de mujeres en Colombia y América Latina, como Humanas, Sisma Mujer, o Casa de la Mujer, por mencionar tan solo algunas, han documentado en las últimas décadas, de la mano de la academia y de organismos internacionales, cómo la sociedad naturalizó y aprobó que comportamientos claramente violentos fueran clasificados en el rango de “consecuencias derivadas del ‘amor intenso’ que lleva a los celos, la desconfianza y la sobreprotección”. Una oda al feminicidio.

Estos mismos estudios demuestran que se ha querido destinar la violencia contra las mujeres exclusivamente a los estratos bajos, argumentando la falta de educación, la ignorancia, las conductas típicas de los sectores populares y la falta de oportunidades.

Lo cierto, también documentado académicamente, es que las mujeres de los estratos 5 y 6 afrontan una doble violencia: las de sus parejas o excompañeros sentimentales y la obligación que la misma sociedad les impone de silenciarse ante los golpes o el acoso sicológico, para no perder el estatus o el imaginario de vida perfecta y educada.

Un mal referente que engrosa las cifras de subregistro y continúa promoviendo el mensaje de que si a una mujer la golpean o la matan es porque algo debió hacer mal y se lo buscó.

Queda claro también para los y las expertas que el machismo es la columna vertebral de estas violencias. “Si no es para mí, no es para nadie”, “Es mía y yo la corrijo”, “Si se viste provocativa es porque quiere buscar algo”, “El rojo ni en los labios ni en las uñas de mi mujer”. Estas frases fueron la constante en los correos, diálogos y discusiones que sostuvieron víctimas de feminicidio con los hombres que las asesinaron, y que fueron documentados en las audiencias judiciales por la campaña No Es Hora De Callar, en el 2020.

A los comportamientos machistas y violentos, naturalizados en el día a día de la casa, el lugar de trabajo, la calle o la universidad, se suma la revictimización. Esta semana, el feminicidio de Luz Mery Tristán nos convocó, otra vez, a presenciar un cubrimiento superfluo, cosificador y falto de empatía con las víctimas. Un cubrimiento de sentido común.

Esta casa editorial no estuvo ajena y ante una nota periodística que revictimizaba a la patinadora y a su familia, la decisión fue retirarla. No hay excusa, pero sí es necesario recordar que fue precisamente la campaña que apoyamos, No Es Hora De Callar, la que inició hace once años la capacitación de periodistas, a nivel nacional, acerca de cómo se debe informar sobre la violencia de género.

El error nos lleva a reflexionar que no todo está aprendido y que hoy, más que nunca, es necesario seguir educando sobre el tema. Que la responsabilidad de enfrentar el feminicidio y las demás violencias no es exclusiva del sistema de justicia o las autoridades y que un titular oportuno puede salvar una vida. Así como la conciencia de todos para enfrentar este flagelo.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com