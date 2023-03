La hora de las cortes

Dos decisiones de dos altas cortes, adoptadas en los últimos días, han servido para recordar, por si hacía falta, el papel que estas desempeñan en el sistema de frenos y contrapesos propio de nuestro régimen democrático.

Por un lado, el Consejo de Estado acudió a una “medida cautelar de urgencia” para suspender el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro asumió por tres meses funciones regulatorias de los precios de los servicios públicos, que son de competencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El pronunciamiento del tribunal se da a raíz de una demanda a la norma, en la que se argumenta que no le corresponde al mandatario asumir funciones que son propias del Congreso, dado que dicho régimen tarifario está sometido a reserva legal, por lo que cualquier modificación debe pasar por el tamiz del Legislativo. De ahí que el decreto de marras habría sido expedido bajo una motivación errónea. Mientras se estudia a fondo la demanda, el magistrado ponente optó por la medida cautelar, que le devolvió a la Creg la regulación de las tarifas de los servicios de energía y gas.

De otra parte, la Corte Constitucional modificó su propia jurisprudencia para establecer que sí podrá, como una medida excepcional, suspender leyes que se encuentren vigentes mientras se estudian demandas en su contra. Esto con el fin de impedir que se lleven a cabo actividades que sean inconstitucionales.

La decisión del tribunal constitucional marca una ruptura, en tanto dicha medida le correspondía hasta ahora solamente a la justicia administrativa. Los magistrados argumentaron que “en casos excepcionales, frente a una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad, es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos del acto objeto de control”. Una decisión de este talante tendrá que ser tomada por la sala plena, con apoyo mayoritario, y a solicitud de cualquiera de los togados.

La Corte adoptó esta postura en el marco de la discusión de una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que este proponía suspender la vigencia de la reciente ley que le da herramientas al Ejecutivo para adelantar su política de la “paz total”. Si bien la discusión no condujo a una suspensión de dicha norma, sí dio pie a este pronunciamiento que, sin duda, tendrá implicaciones hacia el futuro y en el que es posible hallar ecos de situaciones del pasado en las que, cuando se produjo el fallo de la Corte declarando una ley o apartes de esta como contrarios a la carta política, ya eran evidentes los efectos de los mismos.

Como rezan los principios que cada una de las ramas del poder tiene en una democracia liberal, a la Judicial le corresponde velar por que las actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo no se salgan del marco jurídico y constitucional. Visto así, ambos pronunciamientos en cuestión demuestran que tanto la Corte como el Consejo de Estado están cumpliendo a cabalidad con uno de sus roles, lo cual envía un necesario mensaje institucional en tiempos de aguas agitadas. Y están llamados a hacerlo de manera no solo oportuna, como en estos casos, sino también a mantenerlo con autonomía y lejos de las amenazas de la politiquería de las cuales, por desgracia y como es bien sabido, no han estado exentas. Aquí la única militancia posible es la de la defensa irrestricta de la Constitución. Una tarea frente a la cual es necesario enviar un mensaje de respaldo. Y sobre el cual es importante subrayar que no se trata de un asunto solo de hoy ni de la coyuntura, ya que en otros momentos de la historia y en otros gobiernos las cortes fueron ese fiel de la balanza que evitó extralimitaciones de otras ramas del poder.

Pero no solo en la labor de ejercer como contrapeso se requieren las cortes en estos momentos. La inédita situación que supone la política de “paz total” en cuanto a los diferentes estatus de los grupos con intención de iniciar diálogos con el Gobierno supone un muy complejo rompecabezas jurídico. Como nunca antes, los límites entre reinserción, sometimiento y entrega entre desertores y disidentes, así como los que hay entre motivaciones políticas y puramente criminales, se muestran porosos, a la vez que también surgen preguntas sobre el papel de la institucionalidad creada con motivo del acuerdo firmado con las Farc de cara a una nueva posible ola de grupos armados que regresen a la vida civil.

Es, como se puede ver, un contexto desafiante, inédito y en el que hay mucho en juego. Con un obrar virtuoso, las cortes tienen por delante la oportunidad de refrendar su tradición y garantizar el legado que da sentido a la institucionalidad.

