Las reformas y la calle

Este lunes, el presidente de la República, Gustavo Petro, presentará el texto definitivo de la reforma de la salud, tan esperado por todos los actores del sector y por la opinión pública para conocer con más detalle sus alcances. Este articulado será la primera de una lista de iniciativas, incluyendo el sistema pensional y el mercado laboral, por radicarse en el Congreso y que el mandatario sustenta en las promesas de transformación que lo llevaron a la Casa de Nariño.

Para el día siguiente de este acto, el martes 14 de febrero, el jefe de Estado ha convocado, desde su propia cuenta de Twitter, a “las fuerzas del gobierno del cambio” a discutir esta agenda “en las calles” y a acompañarlo “en la plaza pública”. No es extraño para un líder como el presidente Petro recurrir a la movilización popular, ya que fue una de las herramientas más exitosas en su estrategia no solo para llegar al poder sino para sostenerse en él, como en las épocas de la alcaldía de Bogotá.

Si bien no hay discusión en que el derecho a manifestarse públicamente constituye una de las expresiones más bienvenidas y necesarias dentro de las democracias contemporáneas, los colombianos, ojalá bien informados y en libertad, deben gozar de todas las garantías ciudadanas para enviar a sus representantes electos mensajes sanos y pacíficos de apoyo o rechazo a cualquier propuesta gubernamental. No obstante, no deja de ser exótico el hecho de que un jefe de Estado, con todos los instrumentos y el poder de la Rama Ejecutiva bajo su control, opte por el camino de las marchas callejeras. En especial si se tienen en cuenta tanto el alto nivel de polarización política de la sociedad colombiana hoy en día como el bajo, casi nulo, conocimiento del contenido de las reformas más cruciales. En otras palabras, el llamado petrista a la defensa de la agenda presidencial por vía de manifestaciones populares contiene unos riesgos y envía unos mensajes que merecen analizarse con cuidado.

En primer lugar, la limitada socialización de los textos definitivos, no solo de la reforma de la salud sino también de la pensional y la laboral, ha impedido que los ciudadanos puedan conocer la verdadera dimensión de los cambios propuestos. Con menos de 24 horas de diferencia entre la presentación de la iniciativa y las marchas convocadas para su defensa, queda claro que los manifestantes están motivados más por el apoyo caudillista al hoy presidente Petro que por una comprensión tangible de las transformaciones.

En segundo término, la apuesta de la Casa de Nariño subordina en principio el camino de las instituciones a la fácil tentación del respaldo callejero. El Presidente es el primero que debería garantizar que su ruta hacia los cambios esté marcada por los canales, los espacios y las reglas del juego institucionales. Esta arquitectura asegura que entren en acción los pesos y contrapesos democráticos y que los resultados finales, por más drásticos que sean, cuenten con una sólida legitimidad política y jurídica. Es entonces el Congreso de la República el llamado a recibir, debatir, decidir sobre las reformas del cambio.

Sin importar la magnitud de las marchas de la próxima semana, durante la cual también habrá manifestaciones de la oposición, convocadas para el miércoles, en contra de las reformas y la administración de Petro, los legisladores no deben dejarse influir ni afectar su compromiso de darles a los textos que el Gobierno radicará la discusión requerida, el trámite parlamentario y los espacios para el consenso que se merecen. Más allá del ruido que provendrá de las calles, en uno u otro sentido, los congresistas colombianos deben estar a la altura del momento que atraviesa el país.

Un tercer aspecto toca la investidura presidencial. En simultánea con la defensa del programa de gobierno con el que fue elegido, el Presidente, de acuerdo con la Constitución Política, “simboliza la unidad nacional”. Esto quiere decir que el mandatario debe asegurar los derechos de todos, los de las mayorías que lo eligieron y los que no lo acompañaron, que representan un importante sector de la población, y desactivar focos de polarización, lo cual no se logra convocando marchas que tienen el potencial de profundizar la división. Es desacertado el mensaje presidencial al asumir que su victoria en las urnas se traduce en una adopción automática y sin discusión de sus iniciativas.

No sobra reiterar el llamado a la calma y al respeto para que ambas marchas, las de los oficialistas y opositores, se realicen sin incidentes que lamentar. Tanto el apoyo como el descontento frente al Gobierno deben expresarse de forma pacífica y sin provocaciones hacia uno u otro lado. Un rumbo distinto es peligroso.

La democracia no solo se enriquece con masivas manifestaciones callejeras o la algarabía instrumentalizada. También lo hace en la activación de rutas institucionales, con mecanismos adecuados de diálogo y concertación, como se mostró en el reciente encuentro entre el presidente Petro y las EPS, convocado por el Ejecutivo. La solidez, la legitimidad y la permanencia de las llamadas reformas del cambio tendrán una mayor solidez si proceden de un camino que combine diálogo abierto, búsqueda de consensos, persuasión del contrario, respaldo técnico e información libre y amplia para los ciudadanos.

