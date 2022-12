Lucha sin pausa

En un lapso muy breve, demasiado, en las páginas de este diario se han publicado tres trabajos periodísticos que tocan el tema de acoso y de violencia sexual. Los tres con datos alarmantes que dejan muy claro que hay que actuar sin demora y, para que sea verdaderamente efectivo lo que se haga, teniendo muy claras las causas estructurales del flagelo.

Primero fue el informe sobre el abuso y el acoso sexual en el deporte. Este contenía varios testimonios de mujeres jóvenes que han sido víctimas de conductas inapropiadas y delictivas por parte de entrenadores y otras personas responsables de su preparación física. Los casos tenían en común la relación de poder entre el victimario y la víctima, la forma como este perversamente se aprovechaba de este desbalance y de tener en sus manos la suerte de proyecto de vida construido en torno al deporte de alto rendimiento, y la pavorosa inercia institucional –rasgo dolorosamente común en muchas esferas– que impide una respuesta oportuna y satisfactoria, llegada la hora de la denuncia.

Hay que referirse también al informe de la Procuraduría sobre el abuso sexual contra menores en instituciones educativas del país, que muestra no solo un panorama que sigue siendo extremadamente preocupante, con 115 procesos abiertos por violencia sexual en ambientes escolares y un 47 por ciento de los planteles visitados con al menos un caso de un miembro de la comunidad educativa involucrado en un proceso de este tipo, sino también una injustificable demora de las instituciones en la obligatoria tarea de adoptar las herramientas disponibles para la prevención. El 40 por ciento de las instituciones educativas aún no han implementado el protocolo de abordaje pedagógico de violencias basadas en género.

Por último está el más reciente informe de ‘Espacios laborales sin acoso’, iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, consistente en una encuesta implementada en 120 espacios laborales de Colombia y otros países. Acá los resultados dan pie para sentir un poco de optimismo –la cifra de quienes se sintieron expuestos a una conducta de este tipo disminuyó del 29 al 10 por ciento entre 2021 y 2022–, aunque siguen registrándose tendencias lamentables como el bajísimo porcentaje de denuncia –solo el 9 por ciento– y que el 70 por ciento de los jefes piensa que es responsabilidad de la víctima detener las situaciones de hostigamiento o acoso sexual laboral, mientras que el 30 por ciento cree que las víctimas “podrían exagerar las situaciones”.

Pese a lo desolador que resulta estar frente a estas realidades es, en medio de todo, alentador que esté brotando a la superficie un tema que por mucho tiempo permaneció oculto y generando tanto sufrimiento. Hay que insistir en que las instituciones no pueden claudicar en la ruta que ya la gran mayoría ha comenzado, y es vital que los protocolos que existen se apliquen a plenitud, con eficacia y poniendo siempre en el centro a las víctimas, a las que hay que creerles, en el marco del debido proceso. No se puede ceder en ese objetivo primordial, el cual debe verse reflejado en una actitud consistente para erradicar los casos mencionados. Y, ante todo, repetir cuantas veces sea necesario que ya no es hora de callar.

