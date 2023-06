El Presidente y la prensa

Una vez más, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra los medios de comunicación y sus periodistas. En esta oportunidad aprovechó para ello las marchas que él mismo convocó para defender las reformas sociales que se discuten en el Congreso y cuando aún están frescos los escándalos que emergen desde su propio equipo de gobierno.

Ha puesto en duda las encuestas que publica la prensa, a las que tildó de “mentirosas” por no reflejar que su proyecto político sigue conservando, según dijo, las mayorías en el país, cuando es claro que existe un amplio sector que no comulga con sus ideas y que, en todo caso, él está llamado a gobernar para toda la población; ha señalado que hay medios, como ‘Semana’, que les dan órdenes a agencias judiciales. Y sorprendió con su afirmación de que la prensa “odia” a la vicepresidenta Francia Márquez “por su color de piel”. Una expresión que en nada se compadece con la realidad, implica una generalización peligrosa y, por el contrario, contribuye a generar una animadversión hacia toda la prensa.

Los reclamos y críticas que pueda tener el jefe del Estado bien podrían tramitarse por caminos constructivos que fortalezcan la discusión democrática sin acudir a señalamientos dudosos y mucho menos a estigmatizaciones que ponen en riesgo a los periodistas. Con su proceder le apunta a un pilar fundamental para el bienestar de la democracia. Han sido los medios los que han puesto decenas de periodistas asesinados, desterrados y amenazados por su tarea de informar, investigar y opinar. Es en los medios donde tienen lugar la discusión de ideas, la controversia de opiniones y el siempre necesario escrutinio público.

Generar una narrativa contraria pone en la mira de fanáticos y violentos a reporteros que exponen su propia integridad en el ejercicio de su oficio. No es una exageración: el mismo día que el Presidente se desató contra los medios fueron agredidos periodistas de Caracol Radio, RCN y Blu en distintas ciudades.

Ante estas circunstancias, son oportunos los llamados que hicieron la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Al examinar las afirmaciones presidenciales, estas organizaciones señalan el deber que asiste a los líderes del país de propiciar un clima de paz y entendimiento. “Generalizaciones y estigmatizaciones constantes a medios y periodistas hacen todo lo contrario (...). ¿Es esto lo que se busca?”, dijo la AMI. Entre tanto, la Flip abogó por que el Gobierno garantice las condiciones para que los periodistas ejerzan su trabajo con seguridad e instó al Presidente a “enviar mensajes a sus seguidores sobre la importancia del respeto al trabajo periodístico y a la diversidad de opiniones”.

Eludir la narrativa de la confrontación, propiciar espacios de diálogo, que faciliten la explicación de las reformas, y aceptar la crítica son consideraciones que hacemos con respeto al Presidente FACEBOOK

TWITTER

Preocupantes inquietudes quedan planteadas. Responsabilizar a la prensa por los desaciertos o escándalos de su gobierno, alentar discursos en contra de los medios o hacer interpretaciones que aumentan la confusión, crea un fundado e inquietante manto de duda sobre el futuro de la libertad de prensa y la libre expresión en el país. Nos animaría creer que se trata de temores inmotivados y que el Presidente es consciente de que tales derechos están consagrados en nuestra Constitución, tal como lo ha declarado en escenarios distintos a los del discurso de esta semana.

Dicho esto, es bueno recordar que las leyes también imponen a los medios deberes y responsabilidades que se activan cuando se atenta contra la verdad y la honra de las personas. No se trata de excusar a la prensa por los yerros que también haya podido cometer. Pero, como decíamos, para ello existen las herramientas legales a las que debemos atenernos todos. Las falencias en los contenidos de los medios masivos de comunicación –que a diferencia de otras industrias son públicas y sometidas al escrutinio social– cuentan con procedimientos abiertos y transparentes para ser detectadas, tramitadas, aclaradas, rectificadas y reconocidas. Está claro que en tiempos en los que la información circula de forma torrencial a través de plataformas sin control es cuando con mayor razón los medios están llamados a revisar y reforzar sus códigos de ética y manuales de redacción.

Evitar una narrativa de confrontación, propiciar espacios de diálogo que faciliten la explicación de las reformas del Ejecutivo, escuchar más y aceptar la crítica como un ejercicio propio de las democracias maduras y no como una estrategia para socavar su mandato son consideraciones que hacemos con respeto al jefe del Estado. No nos asiste ánimo distinto que la defensa de la democracia y sus instituciones. Bien valdría la pena que el Presidente no pasara por alto los esfuerzos que han hecho los medios en general, incluido este diario, en promover debates, foros, entrevistas con funcionarios, notas editoriales y columnas de opinión con el propósito de abrir la discusión democrática sobre los alcances de los programas de gobierno. Y así lo seguiremos haciendo.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com