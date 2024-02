Respeto y mesura

Es difícil de creer que tras más de doscientos años de vida republicana hoy sea necesario recordar la importancia del respeto entre las ramas del poder público.

Lo ocurrido el jueves pasado, cuando un reducido grupo de manifestantes asedió el Palacio de Justicia y por varias horas no permitió la salida de los magistrados de la Corte Suprema, que venían de votar para elegir al reemplazo de Francisco Barbosa como fiscal general, tiene que servir como alerta respecto a las consecuencias de apartarse del respeto a la separación de poderes.

Para ser claros: no tiene ni pies ni cabeza y, al contrario, sí un potencial grande de causar serios estragos en el presente –y sobre todo hacia el futuro– que haga carrera el apelar a las movilizaciones callejeras para presionar a otras instancias del poder. Más aún cuando estas reciben la bendición de quien hoy ejerce como jefe del Estado, dado que su figura es la llamada a propiciar la unidad del país y no su división. Sus diferencias con otros poderes, legítimas y respetables, bien pueden resolverse a través de las instancias adecuadas. Como bien lo recordó la Corte en el comunicado que divulgó el viernes, “todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”. No deja de sorprender, y alcanza a ser desolador, que sea necesario recordarlo.

Porque en este episodio la postura del mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, mostró una ambigüedad que no es lo que se espera del Presidente de la República. A quien ostenta la primera magistratura le corresponden dos cosas: una defensa a rajatabla de la autonomía de la Rama Judicial –puede ser deseable que la elección de fiscal se produzca pronto, pero de ahí a que el tiempo que se tomen los magistrados, dado que hay elecciones que se han tardado meses, o cualquier otro escenario, legitime el mecanismo de presión visto el jueves hay un abismo– y coherencia entre sus actos y sus palabras. Fue, en el mejor de los casos, desconcertante ver cómo, al tiempo que expresaba su respeto a la Corte tras una reunión sostenida con su presidente, publicaba en la red social X llamados a la movilización en las calles. Otras entidades estatales obraron en este mismo sentido. El legado de un gobernante suele enraizarse mucho más en sus ejecutorias que en sus discursos.

En este orden de ideas, y como lo han hecho partidos políticos, gremios y altas cortes, entre otros, lo que procede no solo ante los hechos del jueves sino también ante otros episodios recientes –incluida la demora en acatar la suspensión provisional del canciller, Álvaro Leyva– es cerrar filas en torno a las instituciones y a los pilares básicos sobre los que se levanta el Estado de derecho. El riesgo aquí es que lo que tanto ha costado construir se dé por sentado. Y no es así.

Es muy grave para el futuro de la democracia que se sienten precedentes por parte de los poderes en el sentido de que no trae consecuencias ignorar e irrespetar las disposiciones, tiempos y autonomía de sus pares. El poder del Ejecutivo, como el del Legislativo y el Judicial, no es omnímodo. El difícil momento que vive el país exige de todos, en especial del jefe del Estado, responsabilidad histórica, mesura y defensa de esas autonomías. Cabe señalar aquí que la figura presidencial también merece el respeto que algunas voces pretenden desconocer en medio del acalorado debate público.

Mención aparte amerita el comunicado del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, luego enmendado, que sugirió una ruptura del orden democrático. De todas las reacciones se destaca la del senador Humberto de la Calle, invitándolo a revisar el talante y la vocación democrática de los colombianos.

Así, pues, el actual gobierno tiene que entender que ver obrar al sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia no es equivalente a una conspiración en su contra. Es inconveniente comunicar en clave de complot cualquier decisión que vaya en contravía de sus intenciones. El deber fundamental es y será siempre buscar entendimientos, en procura de defender y acatar los principios constitucionales y democráticos, que finalmente llevan a una convivencia social y política que a todos beneficia.

Por último, no aporta –al contrario, confunde– la postura de tratar de minimizar lo sucedido. La gravedad de la agresión contra la Corte Suprema es contundente, y relativizarla solo contribuye a empeorar la relación entre los poderes. Le convienen más a la democracia la autocrítica y una refrendación del compromiso adquirido de respetar la carta política. Eso implica garantizar que lo ocurrido no se repita.

