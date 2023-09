Evitar los atajos

Una de las promesas centrales del candidato Gustavo Petro fue la de adelantar una reforma agraria que resolviera o, por lo menos, avanzara de manera significativa en la tarea, necesaria, de lograr mayor equidad en el acceso a este bien y, de paso, mayor productividad en nuestros campos.

Al contrario de otros momentos de la historia del país, la perspectiva de una reforma agraria, una vez la puso ya sobre la mesa, generó expectativa y reacciones favorables de varios sectores. Entre ellos los ganaderos, con quienes el Ejecutivo, con gran despliegue y en medio del reconocimiento de propios y extraños, firmó un acuerdo para facilitar la compra de tres millones de hectáreas a quienes voluntariamente quisieran vender sus predios. Este es un camino largo y en ocasiones tortuoso, pero que garantiza avances sólidos con mayor probabilidad de beneficiar a quienes históricamente se han visto excluidos, unidos por esta realidad más que por tal o cual militancia o filiación política. Cada uno de los pasos de esta ruta exige rigor, capacidad de gestión y de procesar información, acudir a los técnicos. Esto implica también contar con datos actualizados y verificables de los predios, aquellos que proporciona el catastro. Por eso la importancia de sacar adelante el catastro multipropósito. Este es uno de los puntos del acuerdo de paz de 2016, que si bien ha avanzado, lo hace a paso muy lento.

Y lo anterior con el fin de lograr que la redistribución que se dé conduzca también a un aumento no solo de la equidad, sino de la productividad de estos predios. Bastantes ejemplos hay en la historia del país de reformas agrarias a medias, en las que los nuevos propietarios no encontraron la manera –por múltiples razones– de consolidar un proyecto de vida basado en la explotación del predio.

En un texto publicado hace una semana en este diario, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño fue clara en la necesidad de un “aparato estatal eficiente, despolitizado, que hiciera uso de los instrumentos disponibles para responder a una demanda que no había visto antes”. Y se refirió a la reforma hecha de esta manera como una “tarea de filigrana”, sobre todo para evitar el riesgo de comprar “tierra de origen ilegal o improductiva”.

En este orden de ideas, una política de Estado que, dicho coloquialmente, “le meta mano” con determinación y seriedad al tema de la tierra necesariamente implica que los beneficiarios, quienes habitan las zonas rurales, adelanten procesos de organización. Cooperativas y asociaciones de productores agrícolas son claves para, entre otros fines, poder ser verdaderamente competitivos.

El Gobierno no puede cometer el error de desperdiciar el ‘momentum’ creado cuando consiguió, reiteramos, que muchos sectores asumieran disposición a colaborar de forma directa. En esta línea, sería equivocado y poco beneficioso para el país que el Ejecutivo tomara el atajo de intentar adelantar una reforma agraria, con movilización de la población incluida, por decreto.

Toda movilización pacífica de los ciudadanos a favor o en contra de una causa hace parte de una democracia saludable, pero lo que resulta extraño e inquietante es que el ejercicio de este derecho no se dé como resultado de un proceso espontáneo y deliberativo de los campesinos, sino como consecuencia de una norma expedida con carácter oficial por el Gobierno. A la larga, este camino puede ser contraproducente y garantía de avance nulo en la solución de los asuntos estructurales pendientes. Si no hay concertación sino división, animadversión en lugar de deliberación, tensión en donde ha de haber confianza, todos los sectores pierden. De lado y lado se alimentan prejuicios y estereotipos, y así es como regresan fantasmas del pasado cuya sola insinuación hay que rechazar de la manera más tajante.

Hay que decir que lo que se sabe sobre el decreto de la movilización campesina genera interrogantes. ¿Con qué recursos? ¿Cómo garantizar que no se transite rápidamente hacia el proselitismo? ¿Habrá un filtro previo de carácter político o ideológico? Y en cuanto a la norma que aceleraría la reforma agraria, las dudas pasan, sobre todo, por el papel de juez y parte que tendría la Agencia Nacional de Tierras en posibles escenarios de expropiación exprés. No es claro tampoco si la justificación del hambre, un desafío que la sociedad debe abordar, sea suficiente para darles solidez constitucional a los mecanismos que se implementarían y que generan preocupación sobre los derechos a la propiedad privada. Hay dudas fundadas en este sentido que el Gobierno no puede pasar por alto y debe resolver con urgencia y claridad.

En resumen, se necesita llegar a una transformación del campo que resuelva problemas aplazados por décadas, siglos. Pero esto tiene que ser resultado de un esfuerzo que exige concertación, rigor y paciencia. Es la manera de garantizar que los beneficiados aquí sean los históricamente excluidos, nadie más.

