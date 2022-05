En la ruta adecuada

El viernes pasado, el Dane publicó su informe del mercado laboral correspondiente a marzo de este año. Esta fotografía actualizada del empleo nacional se reveló a pocos días de una nueva conmemoración del Primero de Mayo, Día del Trabajo en Colombia, una fecha propicia tanto para revisar las dinámicas de la creación de puestos de trabajo en la economía como para reconocer la llegada de nuevos formatos y modalidades de laborar.

Uno de los impactos más severos de la crisis del coronavirus ha sido la destrucción de millones y millones de empleos no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. La parálisis de las actividades económicas, las cuarentenas generalizadas y las restricciones sanitarias por la pandemia se tradujeron en la pérdida de puestos de trabajo en los más diversos sectores. La tasa de desempleo en el país llegó en mayo de 2020 al 21,5 por ciento, y la cifra de empleos destruidos superó los cinco millones.



Luego empezó la senda de la reactivación económica que ha venido bajando los niveles de desocupación del país, con algunos altibajos. El retorno de varias actividades productivas a los niveles previos a la pandemia se vio favorecido por el levantamiento de las restricciones y cierres, así como por el despliegue exitoso del Plan Nacional de Vacunación masiva contra el covid-19. A ello se añaden esfuerzos directos del Gobierno Nacional como los subsidios del Paef –que en diciembre pasado registraban más de 4,4 millones de puestos de trabajo protegidos– y como el programa de incentivos, con un balance de alrededor de 400.000 empleos nuevos.



El panorama laboral más reciente ratifica el esfuerzo de las empresas de todos los tamaños en Colombia en la recuperación de millones de puestos de trabajo por todo el territorio nacional. Según el Dane, la tasa de desempleo en marzo pasado fue de 12,1 por ciento, esto es, 2,6 puntos porcentuales por debajo de la registrada en ese mismo período del año pasado. El informe de la organización nacional estadística contabiliza en más de 1,58 millones los empleos recuperados y una reducción de casi medio millón en la población desocupada. De hecho, en este período, de ese total de puestos de trabajo, dos tercios fueron a mujeres, mientras que el tercio restante, a hombres.



Esta es una dinámica positiva que, si bien le falta poco para alcanzar los niveles previos al inicio de la crisis de la pandemia, es el producto directo de la reactivación de la economía, de los programas de ayuda gubernamental y de las decisiones de millones de empresas y negocios. La Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo de marzo muestra un aumento de las expectativas de empleo en el sector industrial, pese a que ya se sienten los efectos en la confianza empresarial de la disparada de la inflación, la incertidumbre electoral y los nubarrones en la economía global.



Sin embargo, son innegables los retos coyunturales y estructurales que Colombia enfrenta en materia laboral. Regresar a los niveles anteriores a la pandemia es importante, pero no se puede olvidar que ese era un escenario lejos del ideal con una tasa de desempleo de dos dígitos. No obstante la reactivación, millones de ciudadanos continúan angustiados por conseguir y retener sus trabajos e ingresos. Según la más reciente encuesta de Invamer, el 41,2 por ciento de los colombianos identifican la tríada desempleo-economía-costo de vida como el “principal problema del país en este momento”.

La recuperación de empleos va de la mano de la dinámica económica, así que las tasas difieren por regiones. Quibdó, Valledupar y Tunja encabezan el listado de las capitales con más desempleo, mientras que Cúcuta y varias ciudades caribeñas reportan índices de informalidad que superan el 60 por ciento. El desempleo juvenil también ha disminuido, pero se mantiene por encima del 20 por ciento, mientras que, si bien el retorno presencial a los colegios ayudó al empleo femenino, la brecha de género entre hombres y mujeres está en 6 por ciento.



Este Día del Trabajo 2022 también llega con la creciente presencia en la economía de nuevas modalidades para trabajar. La transformación digital y los confinamientos generados por la pandemia han incrementado drásticamente la alternativa de las empresas y los trabajadores por el trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo. Hace pocos días, el Gobierno ya reglamentó estos formatos de empleo que se han convertido en un legado de la crisis. Según una encuesta de la Andi, el 36 por ciento de las empresas mantienen parte del personal en trabajo en casa y el 15,3 por ciento reportan uso del teletrabajo.



El empleo, junto con otros temas económicos como la inflación, es hoy una prioridad para los colombianos en plena campaña presidencial. El próximo gobierno enfrenta el reto de cuidar la senda de la reactivación y abordar sin demora reformas del mercado laboral que bajen el desempleo a menos de los dos dígitos y se ajusten a las transformaciones que deja la crisis.



