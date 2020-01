Blindar la justicia

El 2019 se cerró para la justicia colombiana con la trágica noticia del asesinato, en Cali, del fiscal contra el crimen organizado Alcibiades Libreros Varela.

Sicarios en moto lo atacaron en una concurrida vía de la capital del Valle, por donde se movía sin ninguna protección. Esto no obstante las sensibles investigaciones que adelantaba su despacho y –asunto que debe ser aclarado, a pesar de las amenazas que pesaban sobre su vida–, precisamente, por el cumplimiento del deber de hacer justicia.

Según denuncias de su familia, el esquema de seguridad del fiscal Libreros fue retirado temporalmente en los últimos días, al parecer por asuntos de administración, oportunidad que aprovecharon los asesinos.



Toda muerte violenta debe ser condenada por los colombianos. Pero aún más aquellas de funcionarios y servidores públicos que, como Alcibiades Libreros, ponen en riesgo permanente su vida e integridad y la tranquilidad de sus familias, para hacerle frente al crimen que nos amenaza.



Asesinatos como este nos muestran que esas épocas aciagas en las que hubo incluso que recurrir a la polémica figura de la justicia sin rostro, para tratar de proteger a los operadores judiciales de la violencia de las mafias del narcotráfico y los grupos armados ilegales, no están del todo superadas.



Por eso, y en homenaje al fiscal caído, lo que procede es una investigación pronta y efectiva para dar con sus asesinos materiales y con quienes ordenaron quitarle la vida.



El Estado no puede permitir que nada ni nadie amenace su capacidad de hacer justicia. Ajustar los sistemas de protección –que a pesar de todas las dolorosas lecciones previas siguen teniendo grandes huecos–, blindar a los investigadores, jueces y fiscales no solo de las amenazas contra su vida, sino de la corrupción que también acecha, y, en serio, llegar hasta las últimas consecuencias con las investigaciones es lo procedente. Porque el mensaje no puede ser otro: a la justicia no se la toca.