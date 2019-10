Ecuador: calma incierta

El sorpresivo anuncio del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de que derogaría el polémico decreto con medidas de ajuste económico puso fin el domingo en la noche a dos semanas de violentos disturbios en el país vecino. Como era predecible, ambas partes involucradas se proclamaron ganadoras de un durísimo pulso; tan intenso que Moreno decidió, a comienzos de la semana pasada, trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.

Los desórdenes dejaron un saldo de por lo menos cinco muertos, según reportó la Defensoría del Pueblo, y acusaciones de lado y lado sobre excesos y manipulaciones. Mientras el Gobierno no dudó en culpar a Rafael Correa y al régimen venezolano de estar financiando las protestas, desde la otra orilla se denunciaron abusos policiales e intentos de bloquear de forma masiva el acceso a las redes sociales.



El caso es que mientras los indígenas celebraron la caída del decreto, que incluía el final de subsidios anuales por cerca de 1.300 millones de dólares a los combustibles por parte del Estado, Moreno aseguró que así derrotaba lo que consideró un intento de golpe promovido por su antiguo aliado y ahora archienemigo.



Que regrese la tranquilidad a Ecuador es, de cualquiera manera, una buena noticia, sobre todo a sabiendas de que están a salvo la democracia y el Estado de derecho. Y lo es más para Colombia, que suficiente tiene ya con el colapso que vive Venezuela.



Ahora bien, el acuerdo apacigua los ánimos, pero deja preguntas sin resolver, en cuyas respuestas está la clave para saber a ciencia cierta qué tanto puede durar la calma. ¿Hasta qué punto tienen asidero las múltiples denuncias hechas por el gobierno de Moreno sobre el papel que en este levantamiento habrían jugado no solo Correa sino las principales figuras de la revolución bolivariana? Si los indígenas ecuatorianos se habían caracterizado a lo largo de la historia reciente por adelantar protestas pacíficas, ¿por qué esta vez se vio tal grado de violencia? ¿Tendrá esto que ver con lo dicho por Moreno? Más allá de esta realidad, no hay todavía pruebas concretas e irrefutables que respalden dichas denuncias.

Moreno anunció un nuevo decreto del que solo se sabe que procurará focalizar los subsidios en aquellos sectores que verdaderamente los necesitan.



El mandatario y su equipo tendrán que exigirse a fondo con este nuevo paquete. Deberá conciliar las exigencias que plantea la realidad económica con la reticencia de un sector amplio de la población a perder parte de lo ganado en la última década. Tiene un margen estrecho, pues si algo logró esta movilización es demostrar la capacidad de sus promotores para poner en jaque al Ejecutivo. La calma regresó a las calles y Moreno, a Carondelet, pero es claro que esta aún no reina en el palacio presidencial.



