Ecos de Belfast

Se están cumpliendo 25 años de la paz en Irlanda del Norte. El Acuerdo del Viernes Santo, firmado por los gobiernos británico e irlandés en Belfast en abril de 1998, consiguió terminar un conflicto armado de décadas que dejó más de 3.500 muertos por el camino. No era nada fácil acabar con un enfrentamiento con tintes nacionalistas, étnicos y religiosos, y mucho menos semejante pugna con raíces desde el siglo XVII, pero no solo los partidos políticos, sino los votantes norirlandeses e irlandeses, mediante un par de referendos en los que el sí derrotó al no con contundencia, aprobaron el pacto.

El Acuerdo de Belfast, liderado por el primer ministro británico Tony Blair, el primer ministro irlandés Bertie Ahern, el líder unionista David Trimble, el líder del Sinn Féin Gerry Adams, el líder socialdemócrata John Hume y el exsenador norteamericano George Mitchell, fue una reforma de fondo que creó instituciones, desarmó ejércitos y reconoció culturas e historias: no fue nada fácil volver esa paz una costumbre, pero diez años más tarde fue evidente que el Ejército Republicano Irlandés (Ira) estaba completamente desmantelado y que la estabilidad de la región era un hecho admirable.

En un texto publicado el domingo en EL TIEMPO –que es relevante para lo que hemos estado viviendo aquí después del Acuerdo del Teatro Colón–, Blair reflexiona sobre la historia que vino luego de la firma: “La paz, al igual que las instituciones políticas a las que dio lugar, era imperfecta y frágil, y lo sigue siendo”. Pero un cuarto de siglo después, puede verse que Belfast es una ciudad próspera libre de las cercas de púas, que las partes aún sienten que el pacto fue justo y que los liderazgos ejemplares han seguido tejiendo una confianza perdida décadas atrás.

Recuerda Blair que desconfianza e impaciencia juegan en contra de la implementación de todo acuerdo de paz. Pero también que, si se da “un paso atrás por un momento”, es posible notar que el compromiso con lo firmado suele dar frutos con el paso de los años.

EDITORIAL