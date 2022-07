‘E.T.’ a los cuarenta

Solo el cineasta norteamericano Steven Spielberg, un cinéfilo empedernido que fue parte fundamental del “Nuevo Hollywood” que revivió la industria, habría podido filmar E.T., el extraterrestre. Spielberg ha sido un director tan exitoso –solo Hitchcock podría disputarle el lugar del más popular de la historia– que para cierta parte de la crítica no ha sido nada fácil reconocerle que también ha sido un artista irrepetible: E.T., que muy pronto, de 1982 a 1983, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, es sobre todo un drama profundamente personal, y recrea, con alegría contagiosa, el anhelo y la soledad de la infancia de su creador. Quizás esa sea la razón por la que, cuarenta años después de su estreno, sigue reuniendo y acompañando a las familias de este planeta.

Como se notaba hace poco, en un artículo publicado por la sección cultural de EL TIEMPO, 1982 fue un buen año para el cine del mundo: Blade Runner, Fanny y Alexander, Gandhi, Tootsie, Victor Victoria y Veredicto, para no ir demasiado lejos, siguen siendo estupendas sorpresas para los públicos que las ven por primera vez. E.T., el extraterrestre, con su historia llena de humor, su retrato de una infancia cercada por la tristeza, su alienígena conmovedor y gracioso con una mirada basada en la de Albert Einstein, su emocionante música de John Williams, su deslumbrante dominio del lenguaje cinematográfico, a la caza de imágenes icónicas, y su elenco de caras nuevas, ha alcanzado el estatus de clásico porque sigue pareciendo un estreno.



Han sido buenos años para la nostalgia: la segunda parte de Top Gun y la cuarta temporada de Stranger Things, una ingeniosa recreación de la cultura popular de los ochenta, comandan las taquillas y los ratings. Pero lo de E.T. va más allá: en los peores días de la pandemia, cuando nadie podía ver el futuro, se convirtió en un refugio para espectadores nuevos y espectadores viejos, y es lo más probable que siga siendo así.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)