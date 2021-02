Duele Buenaventura

Una vez más hay que calificar de crítica la situación que vive Buenaventura, el principal puerto del país. Al cúmulo de problemas de diversa índole pendientes de ser abordados con el sentido de urgencia y el rigor que su gravedad impone, se suma ahora una situación puntual y aterradora.



Es la confrontación entre dos bandas delincuenciales dedicadas, entre otros, al narcotráfico: ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’. Como consecuencia de esta guerra y del accionar de otras bandas, los homicidios están disparados en la ciudad: ya son 22 en lo que va del año, un aumento del 200 por ciento en comparación con el dato del mismo período del año pasado. A este indicador hay que añadir el de los desaparecidos: 11 casos en este lapso.



Combates con armas largas en plena vía pública entre estas dos organizaciones que solían estar bajo el paraguas de ‘la Local’ han sembrado el terror en barrios como Juan XXIII, donde generaron el desplazamiento forzado de por lo menos treinta familias, que se suman a las diez que han sido obligadas a abandonar sus hogares en otros barrios. El azote de la extorsión y otros delitos como el robo de motos, por las que después se cobra rescate, genera zozobra y angustia en toda la población. Además, se ha reportado el patrullaje de hombres armados con fusiles por ciertas zonas del puerto.



Ante este angustiante panorama, el Gobierno dispuso la visita, ayer, del ministro del Interior, Daniel Palacios. Diferentes sectores, políticos sociales y económicos, le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la cual le piden que también haga presencia. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, ha dado cuenta de las acciones de las autoridades, que incluyen la captura de 76 personas y la incautación de diez fusiles, 24 revólveres, 3 escopetas, 5 subametralladoras y 324 kilos de clorhidrato de cocaína.

Es verdad, como tales cifras lo muestran, que detrás de buena parte de estos fenómenos delictivos y del alarmante deterioro del tejido social está el narcotráfico. Para nadie es un secreto que varias rutas de exportación de sustancias ilícitas pasan por el puerto y se aprovechan no solo de las zonas costeras sin vigilancia, sino también de la corrupción de algunos funcionarios y de un puñado de autoridades portuarias. Es cierto que el Estado tiene la obligación y que debe ser prioridad actuar contra quienes conforman estas estructuras criminales. Esto no se discute.



Pero sí hay que recordar, una vez más, lo importante que es que los esfuerzos en este frente no sean los únicos. Hay que darles a asuntos como la cobertura educativa, su calidad, las políticas de inclusión y lucha contra la desigualdad, el acceso a bienes y servicios básicos –que incluye la justicia– exactamente la misma importancia que hoy se le da a la contención de la criminalidad.



Es hora de mostrar acciones más sólidas y a largo plazo para que los jóvenes del puerto encuentren alternativas de vida que los mantengan a salvo de las garras de la ilegalidad. Es la única manera de romper un círculo vicioso que siembra muerte y desolación en una región que tiene, todavía, todo para que en ella florezca la vida.



