Dos videos, dos noticias

Un elemento en común tuvieron dos hechos que llamaron la atención de la opinión pública esta semana: el episodio de la energúmena mujer que insultó al expresidente Juan Manuel Santos en un vuelo a Nueva York y la golpiza que recibieron de miembros de la Policía unos jóvenes recluidos en el centro de atención especializada El Redentor, en Bogotá.



En este último caso, la grabación del suceso con un teléfono celular permitió que este saliera a la luz pública. Entonces vino el comprensible rechazo a la manera como los miembros de la institución policial hicieron uso excesivo de la fuerza y los anuncios de la institución –que en un comienzo negó los hechos– de iniciar un proceso disciplinario contra siete de sus integrantes involucrados en el triste incidente.

Sobra decir que nada justifica un proceder así y es de esperarse que los responsables sean sancionados. Aquí, de no haber existido tal registro audiovisual, el obrar indebido de los agentes del orden habría quedado impune.



Pero toda moneda tiene dos caras. Es válido preguntarse por las implicaciones que pueda tener el que hayan circulado de manera masiva en las redes los videos –también grabados con dispositivos móviles– de la mujer que lanzó los improperios al exmandatario.



En esta ocasión, un comportamiento también reprochable, que seguramente no es la primera vez que ocurre, teniendo como objeto de los epítetos a un personaje público colombiano, gracias a la tecnología termina logrando un alcance que claramente no merece. También existe el riesgo de que llegue a animar a otros tantos energúmenos a actuar de idéntica forma contra personajes de amplio reconocimiento que no son de sus afectos.



Ambos casos confirman el enorme potencial de la tecnología para transformar la cotidianidad. Y el reto para que este cambio se dé en un sentido de mayor bienestar para todos. No al contrario, que también es posible.



