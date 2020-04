Dos semanas más

A un mes de haberse detectado el primer contagio del nuevo coronavirus en Colombia y a menos de dos semanas de cumplirse el plazo inicial de confinamiento, a la par que crece el número de casos y de muertes, el presidente Iván Duque anunció ayer la prolongación de dicho plazo hasta el 27 de este mes. Aunque es claro que la disminución de la pendiente de enfermos y muertos se ha logrado y la respuesta del sistema hospitalario ha sido eficiente, el Gobierno ha considerado que estos días adicionales son necesarios para evitar cualquier riesgo de retroceder en la siempre prioritaria tarea de salvar vidas.

Catorce días más en los que urge no solo cumplir con el máximo rigor las medidas, sino también recopilar suficiente información. Esto para que una vez cumplido el nuevo término se pueda decidir qué hacer ya sobre un terreno lo suficientemente sólido. Es hora, entonces, de trabajar sin descanso para, sobre todo, subsanar las limitaciones actuales en la disponibilidad de pruebas de sangre para el grueso de la población.

Con datos, se podrían identificar portadores sanos, grupos con defensas adquiridas y casos de asintomáticos. FACEBOOK

Solo así se podrá llegar el próximo 27 con las luces que obliga la complejísima disyuntiva entre prolongar aún más la cuarentena y seguir aplanando la curva, pero a un costo colosal para el aparato productivo del país, o flexibilizar la quedada en casa. Esto por la vía de permitir la salida progresiva de algunos grupos con los cuales el virus ha mostrado ser más benevolente, mientras se refuerzan las medidas de protección a la población de mayor riesgo. En el tiempo que queda urge, reiteramos, pisar el acelerador de los más de 30 laboratorios habilitados para hacer pruebas moleculares y empujar la llegada de las anunciadas pruebas rápidas, para que sean aplicadas a la mayor cantidad de la población general. De este modo se podrán tomar decisiones inteligentes, porque con datos se podrían identificar, entre otros, portadores sanos, grupos con defensas adquiridas, casos de asintomáticos y, sobre ellos, favorecer la liberalización progresiva de personas relacionadas con tareas vitales para la sociedad como salud, seguridad, saneamiento e incluso sectores económicos informales, pequeños negocios, y dar más pasos según lo permita la data, manteniendo, eso sí, las medidas sanitarias de rigor, que no pueden, de ninguna manera, desvanecerse. Modificar, a partir del 27, la cuarentena con inteligencia sería favorable si se equilibran de manera específica los beneficios con los riesgos y se pone en el horizonte esa salud integral de la población.



Pero todo esto no será posible si no se tiene información veraz que permita avanzar con certeza. Lo que se ha ganado hay que conservarlo, y así sean pasos lentos, estos tienen que ser muy bien estructurados y cimentados. Aquí no cabría la improvisación. Y es que no se puede ignorar lo que implica ser un país en vía de desarrollo, con recursos limitados y un alto nivel de pobreza, frente a la obligación de concentrar todos los esfuerzos y recursos disponibles en el propósito de salvar la mayor cantidad posible de vidas. Una disyuntiva de un nivel de complejidad inédito en la historia de Colombia, que no se puede enfrentar sobre arenas movedizas, sino sobre el terreno firme que garantiza la información confiable y suficiente.



