Dos semanas claves

A falta de una semana para la fecha del 27 de abril, que debería marcar el final del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno, el Ejecutivo anunció el lunes que dicho periodo se prolongará por dos semanas más, con algunas modificaciones. La decisión es acertada en la medida en que ya hay señales de que se están logrando los objetivos de disminuir la tasa de contagios y de mortalidad, de mantener la capacidad hospitalaria en un porcentaje que permita la efectividad en los tratamientos para los afectados que requieren atención y, en general, de ganar tiempo para adaptar el sistema sanitario de cara a los potenciales incrementos de demanda generada por el virus.

Más allá de las discusiones sobre si hay o no aplanamiento de las curvas, lo cierto es que los números –con las lamentables víctimas en términos de enfermos y fallecidos– resultan favorables en aspectos epidemiológicos. Y esto es una buena noticia.



Son ganancias que tienen que servir de piso para continuar transitando por esta senda en las dos semanas que se adicionaron al confinamiento obligatorio. Lo ya logrado debe servir también para pisar el acelerador en la búsqueda activa de casos entre la comunidad, con la aplicación del mayor número de pruebas en grupos de riesgo (trabajadores de la salud, domiciliarios, cárceles, seguridad, transportes y supermercados, entre otros), así como para saber cómo se mueve el virus entre la gente y poder tomar decisiones con más claridad. Tal esfuerzo permitiría hacer inferencias útiles sobre toda la población.

De vuelta a lo anunciado el lunes, las principales novedades tienen que ver con la autorización para que dos sectores vitales en la economía, el de las manufacturas y el de la construcción, retomen actividades, eso sí, bajo los más estrictos controles y con la posibilidad que se abre para la práctica de actividad física para adultos y menores. Esta última también bajo rigurosas normas que, entre otros puntos, fijan un horario de 5 a 8 de la mañana y un área: no puede desarrollarse a más de un kilómetro del respectivo lugar de residencia.



Sobra reiterar la importancia de seguir a rajatabla las normas, no bajar la guardia, seguir siendo muy cautelosos e incrementar las medidas de control. Aunque persiste la cuarentena, las dos próximas semanas ofrecerán un panorama diferente a raíz de estas novedades. A estas alturas sería imperdonable que por cuenta de eventuales negligencias o, simplemente, de desafortunados relajamientos en el seguimiento de las pautas sanitarias se echara por la borda lo alcanzado y se pusiera el país a las puertas de una crisis de magnitudes colosales.



En esta tarea es muy importante la labor que cumplan las diferentes autoridades, pero si hay algo decisivo acá es el compromiso de la ciudadanía. Tanto en lo que concierne a obras como a fábricas y al comportamiento de quienes decidan salir al espacio público a ejercitarse, es imposible aspirar a que el Estado pueda ejercer un control total y permanente. Por eso, la autorregulación bajo la consigna –que no pierde vigencia– de que cuidarme a mí es cuidar a todos entra a desempeñar un rol vital. Lo visto en estos últimos días permite ser optimistas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.co