Dos años de pandemia

Hace dos años el país no se imaginaba que empezaba a transitar por la mayor crisis sanitaria de su historia reciente. En medio de una tregua que deja el pernicioso Sars-Cov2 y de la que se espera que sea la real puerta de entrada a la nueva normalidad, es imperativo rememorar su llegada, y a partir de las enseñanzas acumuladas no solo atenuar sus secuelas, sino corregir las fallas que desnudó en casi todas las aristas de la sociedad y que terminaron empeorando los desenlaces de la pandemia.

Hay que valorar la disciplina y los esfuerzos de la gente para privilegiar el bienestar colectivo sobre el particular y que implicaron grandes sacrificios y pérdidas, pero que han sido fundamentales a la hora de pasar este difícil trance en términos de país. De igual forma, la integración de lo público y lo privado, que permitió que la asistencia y los beneficios en cuanto a salud estuvieran marcados por la equidad.



Por supuesto, sin dejar de lado la importancia de la institucionalidad, que a todo nivel ha puesto la pandemia en el centro de todas las agendas, y la legitimidad que ha ganado el sector de la salud en este proceso, es urgente reforzar los componentes de promoción y prevención, con el fin de taponar esas grietas por donde se escapan muchos años de vida saludable y, en consecuencia, infinitos recursos, que podrían ahorrarse si se interviniera tempranamente sobre esos determinantes sociales que se le atraviesan al bienestar general.



Las respuestas sectoriales y procesos como la vacunación y la reactivación económica demuestran que hay sustrato para redefinir prioridades y ajustar cargas que permitan enfrentar futuras contingencias –que vendrán– con mejor solvencia. La pandemia aún no termina, pero en tiempo de elecciones no sobra pedirles a los candidatos que pujan por cupos legislativos y a la Presidencia de la República, que –actuando en términos de país– afinen sus propuestas en estos aspectos. Recoger lo que la pandemia ha dejado en estos dos años daría para sólidos considerandos.



EDITORIAL

