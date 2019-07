Dos años de Medimás

Medimás, la EPS que surgió de los restos de la intervención del Estado al Grupo Saludcoop, en su momento el gran gigante de la salud en Colombia, cumple este 1.° de agosto dos años. Son 24 meses tras los cuales, como lo demuestra el reportaje multimedia de esta Casa Editorial, siguen estando muy lejos los objetivos de garantizar la atención digna y eficiente a millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, proteger los dineros públicos comprometidos en la intervención y asegurar la estabilidad de todo el sistema.

La EPS tiene hoy una tasa de quejas y reclamos superior a las que registró Cafesalud en su momento más crítico, una realidad que debe encender las alarmas.



Medimás está pendiente de la decisión del Consejo de Estado sobre la orden que dio el Tribunal de Cundinamarca de revertir la venta de Cafesalud, retirar su autorización para funcionar y redistribuir a los actuales usuarios entre otros operadores del sistema. Y en este tiempo ha perdido 1,5 millones de afiliados; además, otros 240.000 han intentado irse pero han encontrado trabas.

Lo que hay detrás de esas cifras son dramas como el de Maira, una usuaria de Cafesalud que terminó en Medimás y murió denunciando demoras e incumplimientos. O los de miles de pacientes que hacen filas de horas solo para que les respondan que los fármacos o autorizaciones pedidos meses atrás siguen sin llegar.



Al tiempo, avanzan en varias instancias billonarias demandas en contra del Estado, la mayoría ya en el radar de las autoridades a cargo, que pretenden indemnizaciones por supuestos daños originados por entidades que tomaron decisiones contra Carlos Palacino, el ‘zar’ de Saludcoop, y sus socios.



Respetando, por supuesto, su derecho a la defensa frente a los tribunales administrativos, es un hecho que la EPS y sus accionistas no han cumplido con la fundamental obligación que adquirieron en el 2017. Los indicadores así lo demuestran.

Pero en el traumático proceso iniciado con la necesaria intervención de Saludcoop, que nos ha llevado a la difícil situación actual, hay también una enorme responsabilidad de las autoridades del sector salud. En efecto, la intervención del Grupo Saludcoop fue un procedimiento que no brilló por su manejo administrativo, ni –ahora lo confirman los procesos iniciados por la Fiscalía– tampoco por su excesiva transparencia.



Muestra de ello es la captura del exinterventor de Saludcoop y luego presidente de Cafesalud Guillermo Grosso, hoy procesado por corrupción, quien se mantuvo en su cargo no obstante las voces que, incluso desde su nombramiento, advertían de sus dudosos movimientos. Así mismo, el proceso de venta de Cafesalud a Medimás tuvo desde el primer momento demasiadas sombras y además, varias advertencias de la Procuraduría que, de haber sido atendidas, tal vez nos habrían llevado a una situación diferente a la de hoy.



Sean cuales sean las decisiones que sobre este asunto tomen la justicia y el Gobierno, lo cierto es que los millones de usuarios que aún siguen en Medimás no pueden continuar en el actual limbo. Todo demuestra que llegó el momento de tomar decisiones de fondo, y además acertadas, contra Medimás y todas las entidades que atentan contra el derecho a la salud de los colombianos.