Dopaje de Estado

La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de sancionar a Rusia con cuatro años sin poder hacer presencia en los principales eventos deportivos del planeta tiene connotaciones que trascienden, de lejos, el plano deportivo.

Hay que comenzar por decir que a nadie sorprendió una determinación tomada luego de haberse comprobado que era falsa la información –entregada por Rusia a la AMA– de controles efectuados a deportistas en el lapso previo a la anterior sanción. Decisión que les impidió a los deportistas de ese país participar en Río 2016 con los colores de su bandera y llevó al cierre del laboratorio en Moscú de la Agencia Rusa Antidopaje.



A estas alturas, y a falta de saber si el país de Vladimir Putin llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Suiza, quedan muy pocas dudas respecto a que el Estado ruso, al mejor estilo de otros regímenes en el pasado, ha entendido que el ajedrez geopolítico mundial también se juega en los estadios. No les es posible concebir una potencia global que no lo sea también en cuestiones del músculo.



Y es que esta sanción hay que verla a la luz de las revelaciones que hizo Grigory Rodchenkov, antiguo jefe del mencionado laboratorio, que lo obligaron a buscar refugio en Estados Unidos y dejaron al descubierto cómo el Estado ruso asumió el dopaje de sus deportistas como una verdadera política de Estado.



Por lo pronto, falta saber si Rusia apelará, y también qué harán la Fifa y el Comité Olímpico Internacional respecto a la determinación de la AMA. Queda la posibilidad de que los deportistas no involucrados en los documentos en poder de esta última participen en condición de neutralidad, tanto en Tokio 2020 como en Catar 2022.



Es reconfortante ver que subsisten entidades capaces de ponerle freno a la codicia de un país que en tiempos recientes ha dado señales claras de que su doctrina, en múltiples campos, es la del ‘todo vale’.