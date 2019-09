Doña Segunda, a la plaza

Las generaciones de la gastronomía popular saben muy bien de quién se habla cuando se menciona a Doña Segunda. Se trata de una matrona, hoy con 84 años, que hace 60, con la ayuda de la Virgen del Carmen –dice–, comenzó a deleitar con sus viandas a los comensales que frecuentaban la esquina de la calle 73 con carrera 51, en el barrio 12 de Octubre.

Empezó vendiendo vísceras de animal, y el éxito no dio espera. La famosa fritanga, que incluye morcilla, longaniza, bofe, papa criolla, gallina, oreja y demás, tiene en este lugar –que sigue funcionando en la misma esquina y supervisado por ella– un sello particular: el servicio y la calidad. No hay quien se resista a los encantos de la buena mesa de Segunda. Ejecutivos, secretarias o empleados de fábricas aledañas se dan cita todos los días en este rincón del occidente bogotano. Allí desaparecen las diferencias sociales; la vajilla fina no existe, solo hojas de papel en las que se sirve la fritanga, y el único protocolo es respetar la fila.



Doña Segunda es ícono de la ciudad, sin lugar a dudas. No buscó la fama ni quiso dictar cátedra en el arte del buen comer. Lo suyo fue puro temple y ganas de salir adelante. Ahora ha recibido la noticia de que su pequeño local debe irse de allí. Ella ha entrado en pánico, lo mismo que sus 25 empleados. Pero no hay opción.



No todo es malo. A Segunda le han notificado que tendrá que moverse con su buena fama y sus manjares a la plaza de mercado del 12 de Octubre, que fue remodelada. Allí le han acondicionado un lugar más grande y bien ubicado. O al menos eso le han dicho desde el Instituto para la Economía Social (Ipes). Ella pide tiempo hasta el próximo año, pero la orden es perentoria, pues su actividad interrumpe la movilidad.



Segunda, como muchos otros informales, debe acatar la ley. Ella, que ha sido ejemplo, ahora también debe darlo. Y estamos seguros de que a dondequiera que llegue, allá llegará toda su clientela, ni más faltaba.