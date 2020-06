Domésticas vulnerables

Tiene toda la razón Ana Salamanca, presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Hogar e Independientes, Sintrahin, cuando afirma que están “en la informalidad de la informalidad”. Quienes se dedican a esta labor ya estaban en una condición muy vulnerable debido a las precarias condiciones laborales de la mayoría de ellas, y luego la pandemia empeoró a nivel dramático su situación. Si hay alguna labor que en pleno siglo XXI aún se caracteriza por un tipo de vínculo que parece del siglo XIX es esta. Por desgracia. Una situación que en un momento de crisis como el actual pasa dolorosa factura para un gremio del que hacen parte más de 600.000 personas.

El abanico de problemas es enorme, tan grande como la situación de vulnerabilidad y dificultad para acceder a medios y herramientas para hacer valer sus derechos por parte de ellas. Como lo expuso este diario el pasado lunes, no solo están los abusos que se presentan en un marco de informalidad y las frecuentes y aberrantes humillaciones de las que son objeto algunas de ellas, sino situaciones como la dificultad para que se les autorice el ingreso a copropiedades, no obstante que su actividad ya está permitida o el que a varias se les haya exigido sacar de su bolsillo para comprar los costosos trajes de bioseguridad que se les exige para retomar labores.



Hay que atenuar el impacto que tendrá esta crisis sobre este gremio. Recordar que ya están autorizadas para laborar, por lo que no se entiende por qué persisten obstáculos con cierto tufillo de estigmatización. Es válido también plantear que las iniciativas del Gobierno Nacional para apoyar a los más vulnerables tengan –dentro de lo viable y factible– algún tipo de enfoque específico para el trabajo doméstico. Y, más importante, que quienes tienen personas a su servicio para estas tareas se cuestionen qué más pueden hacer para reducir su vulnerabilidad. Formalizar es la vía para una dignificación que tuvo que haber tenido lugar hace décadas.



EDITORIAL