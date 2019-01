Dolor en Brasil

Ya son 58 las vidas que cobró la avalancha como resultado de la ruptura de un dique de una mina de hierro en Brumadinho, estado de Minas Gerais (Brasil), el pasado viernes. A estas 58 muertes hay que sumar el drama de las familias de las 305 personas que siguen desaparecidas. Una verdadera tragedia, cuyas imágenes revivieron entre los colombianos el dolorosísimo episodio de la catástrofe de Armero, Tolima, hace poco más de 33 años.



Como ocurrió aquella vez, una inmensa capa de lodo cubrió el complejo minero Córrego do Feijão y varias áreas cercanas, sepultando casas, carreteras y vehículos. En medio de la desesperación de los sobrevivientes y de sus allegados, los organismos de socorro iniciaron su labor y lograron rescatar a 192 personas.



El hecho, que también constituye una tragedia ambiental, ha generado –además del dolor obvio– comprensible zozobra en la región y en particular en el casco urbano de Brumadi-nho, en la medida en que existe el riesgo de que se repita un aluvión de estas mismas características. Otro dique similar, que contiene entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de agua, presentó un riesgo alto de romperse el pasado domingo.



De la peor manera, este doloroso e impactante episodio recuerda que una actividad como la minería suele entrañar riesgos muy serios que se deben prevenir.



Y hay que recordar lo importante que resulta que esta se desarrolle en un marco no solo de rigurosos controles de calidad y de permanente supervisión y cumplimiento de los procesos y protocolos, sino también de transparencia y excelencia en la gestión de las entidades a cargo de vigilar este sector.



Solidaridad con Brasil. Y es de esperarse que muy pronto se tenga alguna certeza sobre qué originó la catástrofe y quiénes son los responsables. Y que en todos los lugares del planeta donde hay explotación minera de este tipo tomen nota de las lecciones para que un hecho así jamás se repita.