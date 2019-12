Doble oportunidad

El hecho de que jóvenes bachilleres puedan culminar sus estudios superiores con la posibilidad de contar, al mismo tiempo, con un título académico y un diploma que los acredite como técnicos bien puede estar marcando el inicio de un proyecto revolucionario en materia de educación en el país. Se trata de una iniciativa ambientada por el presidente Iván Duque en una campaña que hoy arroja sus primeros frutos: 143.000 muchachos acaban de recibir este doble reconocimiento.

Para ellos significa un logro importante, pues, al tiempo que les posibilita la oportunidad de encontrar un primer empleo, también les abre las puertas para seguir formándose en una carrera tecnológica. Es un esfuerzo conjunto del Sena y el Ministerio de Educación, que ha implementado este programa en 952 municipios de 31 departamentos y en 4.000 instituciones educativas.



Los jóvenes tienen varias opciones para acceder a esa doble titulación mediante la formación en sectores de servicios, agrícola, comercio, salud, hotelería, textiles, etc. En promedio, el Gobierno destinará, a través del Sena, 120.000 millones de pesos cada año para este objetivo, y la meta es que al final del mandato se hayan beneficiado al menos 650.000 jóvenes.

143.000 jóvenes ya se graduaron

de bachilleres y técnicos. Ahora falta que más sectores se sumen a esta iniciativa FACEBOOK

TWITTER

La otra parte interesante es que los programas de formación no se ofrecen a destajo, sino que van acordes con las necesidades y los requerimientos de cada región, lo cual facilita el impulso de las economías locales. En esta primera cohorte, el mayor número de matriculados se dio en los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia, lo mismo que en Bogotá.



A juzgar por los testimonios de los estudiantes que por primera vez obtuvieron la doble titulación, la iniciativa es un instrumento novedoso con el que pueden vislumbrar en buena medida su futuro. Otros, incluso, ya están en período de prácticas en algunas empresas privadas y desde ya piensan en la otra oportunidad que les brinda el Sena: continuar con la de tecnólogo y alcanzar un título profesional en un tiempo razonable.



Si bien existe una gama de requerimientos y peticiones entre los jóvenes que hoy protestan en las calles, estas no pueden soslayar lo que viene funcionando bien. La doble titulación, dirigida en especial a esa generación que hoy no tiene entrada fácil a una universidad privada, se suma al programa Generación E, que también ofrece acceso a educación gratuita a más de 300.000 estudiantes, con aportes oficiales y de las mismas instituciones educativas. En este caso, los beneficiados están en más de mil municipios del país.



Seguramente habrá que seguir ajustando cosas para crear las condiciones que permitan más y mejor educación a quienes de verdad lo requieren. Haber dado un salto presupuestal hasta alcanzar los 44 billones de pesos para el sector es significativo, especialmente si los esfuerzos se dirigen a la educación superior. Pero es fundamental que se involucren más actores. El paso dado con la doble titulación contribuye a desmitificar los alcances de las profesiones técnicas y tecnológicas, pero son el sector privado y otras organizaciones los que pueden dar la puntada final en favor de una generación ávida de oportunidades.



editorial@eltiempo.com