Difícil aniversario

Cumplir años en plena pandemia no es propiamente grato, y menos si se trata de la entidad encargada de velar por la salud del planeta. Mas esto le acaba de ocurrir a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia de Naciones Unidas que por estos días, en medio de aplausos y críticas, suma un año más desde que fue creada en 1948.

Desde su nacimiento, la OMS no se había visto enfrentada a una situación tan inédita y compleja como lo es el avance, en todos los rincones de la Tierra, de un virus que en esencia prueba la capacidad de acción en uno de sus objetivos principales: generar mecanismos para contener el curso de las epidemias. Tarea nada fácil si se tiene en cuenta que en su seno confluyen la totalidad de los países del mundo (195), que con sus diferencias en ocasiones logran diluir la misión suprema de velar por la salud de todos, lo cual no siempre se consigue, pero al menos se intenta.



Y es que la OMS, valga decir, no solo está al tanto de las epidemias, sino que también gestiona políticas de prevención, promoción e intervención sanitaria; clasifica enfermedades, mantiene al día una lista modelo de medicamentos esenciales, construye medidas sanitarias de impacto colectivo como la vacunación, ofrece asistencia a los países más desprotegidos en términos de acceso a agua potable, eliminación de residuos, control de males endémicos; vela por el suministro de fármacos de buena calidad, recomienda alimentación nutritiva y estrategias para disminuir factores de riesgo.



Un listado que no tendría tacha alguna, pero cumplirlo depende de la voluntad de los gobiernos que componen su Asamblea General, en la que no siempre sacan la cabeza los más frágiles.



De ahí que haya críticas, cuestionamientos y hasta, como ocurre por estos días, descalificaciones de algunos poderosos, en una dinámica que podría calificarse de normal, dada su dimensión. Buen momento para referenciar a la OMS, con la esperanza de que el coronavirus le permita salir fortalecida para beneficio de la salud mundial.



EDITORIAL