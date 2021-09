Diez dígitos

El primero de septiembre entró en vigor un nuevo esquema de numeración telefónica en el país. El cambio afecta principalmente a los teléfonos fijos, ya que para los celulares queda igual. Hasta ahora, los números fijos constaban de 7 dígitos, y los celulares, de 10. En adelante, todos tendrán 10.

Para algunos puede parecer un cambio innecesario e, incluso, molesto, pero se trata de un ajuste técnico mandado por las exigencias de la modernidad. Los tres dígitos que se prefijan a los siete existentes incorporan el indicativo que hasta ahora se usaba para la larga distancia nacional. De este modo habrá una sola manera de llamar a cualquier número del país desde cualquier otro número. La marcación ya no dependerá del prefijo del operador de larga distancia, del plan que se haya contratado con el proveedor de comunicaciones o de si la llamada tiene como origen, o como destino, un fijo o un móvil. El número será siempre el mismo.



Eso simplifica las comunicaciones, pues antes debían marcarse 7, 10 o 12 dígitos según el caso. Ahora serán 10 en todas las situaciones, sin ningún indicativo extra. Se facilitan también las interconexiones entre las compañías de telefonía móvil y fija, así como la configuración de los indispensables conmutadores telefónicos de las empresas.



Estos beneficios, sin embargo, implican una incomodidad. Millones de colombianos tendrán que actualizar los contactos en su celular para reemplazar los números viejos por los nuevos. Tenemos tres meses para hacer la transición, pues a partir de diciembre dejará de funcionar la numeración anterior. La Comisión de Regulación de Comunicaciones lanzó una aplicación que automatiza el proceso. Siempre y cuando funcione bien, no hay motivos para no darle la bienvenida a este nuevo paso en la modernización de las comunicaciones del país. En el caso contrario, pueden llegar a ser muchas las llamadas perdidas.

EDITORIAL

