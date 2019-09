Diez años de coraje

Diez años vienen y van, pero pocas décadas tan valiosas como la que está cumpliendo la campaña que ha estado liderando el coraje de la periodista de EL TIEMPO Jineth Bedoya: No Es Hora De Callar. Han sido profundamente conmovedores –por lo simbólicos y lo reparadores– los eventos conmemorativos que se han llevado a cabo: la torre Colpatria se encendió este lunes en honor a tantas mujeres víctimas de abusos sexuales que consiguieron romper su silencio, y los dolores fueron quemados en el Palacio Liévano para que fuera claro que desde el principio todo se ha tratado de sanar.

Tanto la reportera Bedoya como su campaña, anidada en este diario –que en estos diez años ha reunido a artistas, políticos, periodistas, ciudadanos comprometidos con la reparación de las demasiadas víctimas de esta guerra y de esta sociedad que no ha conseguido convertir la violencia en tabú–, no solo han sido la voz y han conseguido reivindicar la lucha por el reconocimiento de miles de personas maltratadas, sino que, además, han servido de verdadero soporte para la recuperación de todas las mujeres que han sufrido la brutalidad y han conseguido hacer efectivo su derecho de pronunciarlo y de redimirse.



Tres gobiernos han pasado desde que empezó No Es Hora De callar. Es importante notarlo porque su persistencia, su consistencia, su relevancia, año tras año, es una clara demostración de que no todos los liderazgos –ni todos los actos políticos– guardan relación con lo electoral. Los gobiernos vienen y van, pero una causa como la de Bedoya tiene que seguir e insistir en sus convocatorias porque siempre será la hora de denunciar la violencia contra las mujeres, siempre será la hora de señalar los abusos de los poderosos y los desmanes de una guerra que ha reducido a las colombianas a botín.



Desde el principio se ha tratado de transformar vidas. Y es justo lo que se ha logrado en diez años de encuentros: que miles de ciudadanas se sientan menos solas.