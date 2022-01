Dictadura funcional

La toma de posesión de Daniel Ortega para su quinto periodo como presidente de Nicaragua estuvo marcada por la confirmación de su aislamiento y el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Funcionarios de la dictadura, los dos hijos de la pareja presidencial y tres generales figuran esta vez en la lista. En esta nueva ola sobresale la lista de 116 personas a las que Washington les quitó la visa por "ayudara a socavar" la democracia en el país centroamericano y la ya mencionada presencia de altos mandos militares, directivos del Instituto de Previsión Social Militar, ente que tiene a cargo el manejo de las inversiones de las Fuerzas Armadas. Y es que, hasta la fecha, el Ejército había intentado proyectar la imagen de no querer inmiscuirse en asuntos políticos, lo que su pasividad frente a los comandos paramilitares leales Ortega ya había desvirtuado.



Lo cierto, a estas alturas, es que luego de unas elecciones calificadas de farsa por la comunidad internacional –con unas pocas excepciones, destacándose China, Rusia, Cuba y Venezuela– y en medio de una brutal ola de represión que tiene tras las rejas a por lo menos 150 opositores en condiciones infrahumanas, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se aferran al poder. Y lo hacen no obstante a la pérdida de apoyo de sus bases y una inocultable crisis económica: el PIB del país se contrajo 8,8 % entre 2017 y 2020.



De no contar con el oxígeno de sus aliados, el futuro de los Ortega podría ser puesto bajo interrogante. Pero los apoyos de China y Rusia hoy parecen garantía suficiente para que la dictadura continúe. Más allá de la presión diplomática y de las sanciones de Estados Unidos y el bloque europeo, es poco lo que hoy puede hacer la comunidad internacional mientras estas dos potencias tengan a Managua como alfil de un ajedrez en el que los intereses geopolíticos de estos países prevalecen –por desgracia– sobre los derechos fundamentales de las personas.

EDITORIAL

