Dictadura al desnudo

Muy podrido por dentro debe estar el régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo en Nicaragua como para que dos de los principales agentes de su representación exterior hayan salido a reconocer públicamente –de manera inédita y sorpresiva– que su gobierno es una “dictadura”, que abundan las violaciones a los DD. HH. y que es intolerable que la represión, la persecución a la oposición y el hostigamiento hayan forzado al exilio a decenas de nicaragüenses destacados.

Y no son personajes de menor talante, ni las tribunas desde donde hicieron sus denuncias son soslayables. El primero fue el embajador ante la OEA, Arturo McFields, quien ante el consejo permanente dijo hablar “en nombre de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida”. Y el otro fue el estadounidense Paul Reichler, representante ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y quien lideró los equipos de juristas del país en procesos tan conocidos como el de Irán-Contras –contra EE. UU.–, el del archipiélago de San Andrés –contra Colombia–, y el del río San Juan –contra Costa Rica–, y que fueron promocionados por el régimen como fulgurantes éxitos.



“Usted ya no es el Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo”, dijo Reichler, un prestigioso abogado internacionalista que trabajó durante varias etapas de los gobiernos del viejo líder revolucionario devenido dictador y quien ubica en 2018 el punto de quiebre de su relación. Ese año se desataron duras protestas que fueron reprimidas a sangre y fuego. Quedó en nada el argumento de que el estallido fue una intentona golpista.



Pero la crisis no le dio tregua y se prolongó hasta las presidenciales de noviembre en las que fueron enviados a prisión siete de sus rivales en una descarada maniobra copiada del madurismo, pero que sus aliados venezolanos quizás no hubieran llevado tan lejos.



El régimen se descompone desde sus entrañas. A los ‘nicas’ les urge restaurar la democracia.

EDITORIAL

