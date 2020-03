Días de pandemia

En un clima de ansiedad, incertidumbre y temor, el planeta se enfrenta a la segunda pandemia del siglo XXI. La rápida expansión del coronavirus, del cual se tuvo noticia a finales de diciembre, ha puesto en jaque no solo a gobiernos y autoridades sanitarias de numerosos países, sino también a la economía global. Estamos ante la por muchos años temida contracara de la globalización: una enfermedad que se esparce a una enorme velocidad, gracias, en buena medida, a que vivimos en un planeta interconectado como nunca antes.

Así las cosas, estar en medio de una pandemia exige, sin excepción, reacciones que vayan más allá de considerar el término –como pretenden algunos– una mera cuestión semántica. Nadie niega que hay una nueva enfermedad con capacidad para transitar por todo el planeta, y tampoco existe controversia en torno a la capacidad que tiene el virus que la produce de transmitirse con facilidad a todas las personas.



En otras palabras, por ser este coronavirus un nuevo colonizador de las vías respiratorias humanas, se debe entender que las tasas de infección son muy altas, pues no hay inmunidad por enfermedad previa o protección por vacuna, y eso, así algunos lo juzguen un riesgo menor, puede resultar altamente peligroso si no se toman las medidas que corresponden en el tiempo adecuado.



Dos meses y medio han sido un lapso prudente para observar las diferencias del comportamiento del virus sobre la población en distintas regiones. Esto ha permitido evidenciar que en algunos sitios, el nuevo germen parece ensañarse de manera inmisericorde contra la gente, como en China, Italia e Irán, y en otros pareciera ser más benévolo, como en Corea y el mismo Japón.



Pero basta una mirada superficial para confirmar que estos desenlaces no son resultado de la naturaleza del virus ni de factores de carácter ambiental, sino el fruto de la forma como las autoridades sanitarias han respondido ante su presencia.



Nadie niega que en Corea del Sur, por ejemplo, medidas tempranas como el estricto aislamiento, el bloqueo absoluto de límites regionales y la aplicación de pruebas aleatorias y masivas que permitieron detectar casos a tiempo le hicieron un cerco al coronavirus sin que este desbordara, lo que hoy se muestra con cifras ejemplares y como caso de éxito.



Todos estos resultados se soportan con solidez en una confianza pública en sus instituciones y un elevado nivel de conciencia cívica que dio lugar a una amplia autocuarentena y a la aplicación de otras medidas preventivas como el distanciamiento social, que frenaron efectivamente la propagación del brote. Este debe ser el referente para el país en estos días difíciles que se asoman: urge entender que las rencillas y las divisiones políticas no tienen cabida, que solamente unidos y confiando en las instituciones, sin margen de inútiles suspicacias, es posible tener éxito en la tarea de contener y, seguramente después, mitigar el avance del virus.



Colombia no debe, de ninguna manera, titubear a la hora de tomar decisiones orientadas al interés supremo, que es el bienestar de su población. La fase de contención ha incluido determinaciones como la emergencia sanitaria, los aislamientos preventivos para viajeros, la cancelación de eventos masivos y el permanente llamado al lavado de manos, que nunca serán hechos menores. Es una prueba durísima para el sistema sanitario de salud pública, al cual seguramente será necesario destinar recursos adicionales, los cuales tendrán que estar, por supuesto, condicionados a que se utilicen únicamente en el propósito de enfrentar la pandemia del covid-19.

Hoy, con apenas dieciséis casos confirmados en una semana y ya con contagios dados localmente, se espera que en los próximos días pueda haber un crecimiento exponencial de infectados que solo podrán manejarse si se arrecian las medidas y la gente toma la senda del autocuidado responsable. En este punto las autoridades no pueden flaquear, bajo la premisa de que el virus exige acciones diarias y decididas. De ellas se espera que los mensajes sean oportunos, concretos, certeros y, sobre todo, centralizados. Aquí, como está más que probado, la segunda batalla es contra la desinformación, una lucha en la cual tampoco hay margen de error y que exige de las autoridades una estrategia de comunicaciones impecable.



Esta situación, en suma, pone a prueba no solamente la capacidad del sistema de salud, sino la solidaridad colectiva en un momento histórico que puede cambiar el comportamiento de todos.



Hay que recordar, de nuevo, que la salud pública está por encima de cualquier interés particular, incluidos los políticos o económicos envueltos en esa falsa sensatez, que desprovistos de rigor llaman a la calma.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com