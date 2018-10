Día de simulacro

Es una buena noticia que el de este miércoles ya sea el séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias. Poco a poco se va consolidando en el país, a nivel local y nacional, una necesaria cultura de la prevención de cara a hechos potencialmente catastróficos.

Y es que por motivos que sobra recordar y tienen que ver con el clima y la geografía, el país está permanentemente expuesto a fenómenos naturales que pueden desencadenar tragedias. Algunas –con dolor hay que recordarlo– tan terribles como la de Armero, en 1985.



Terremotos, tsunamis, deslizamientos, erupciones volcánicas pueden irrumpir en cualquier momento y dejar tras de sí dramas profundos y, hay que decirlo también, un lastre que impida un avance más rápido hacia una sociedad con mejores condiciones de vida para todos.



Aunque en algunos casos se puede actuar para que estos acontecimientos no sean tan graves, en otros tantos es humanamente imposible moderar su fuerza e intensidad. Es aquí donde hay que recordar la importancia de trabajar en diversos frentes para que el impacto de estos eventos no sea catastrófico. El ordenamiento territorial, las normas de construcción, la preservación de ecosistemas son algunos de ellos. Una lista en la que aparece, y muy arriba, la respuesta una vez ocurre una emergencia.



Es vital conformar comités locales, elaborar protocolos de respuesta, instruir a la población sobre los riesgos a los que está expuesta y cómo actuar en caso de un hecho de este tipo. Todos los municipios del país deben hacer la tarea, pues se trata de salvar vidas. El simulacro nacional de este miércoles debe servir para consolidar en cada municipio, en cada industria, empresa u hogar una cultura de respuesta correcta si llega una emergencia. Pero también para lograr que cada vez más colombianos sean conscientes de que su aporte puede ser decisivo para que un eventual fenómeno natural no sea catastrófico.



