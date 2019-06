Después del incidente

No han cesado las discusiones en torno a lo ocurrido la semana pasada en Cartagena, cuando el gerente del Banco de la República hizo una exposición sobre la situación de la economía. A pesar de que los planteamientos eran iguales a los realizados por el funcionario el 20 de mayo, cuando presentó en Bogotá el informe periódico que la entidad hace sobre la inflación, solo ahora varias de sus afirmaciones fueron recogidas por el Gobierno.

La aseveración que cayó peor tuvo que ver con el análisis sobre el comportamiento del crecimiento en el primer trimestre de 2019. Con base en las cifras del Dane, el titular del Emisor señaló no solo que la expansión del producto interno bruto había sido de 2,3 y no de 2,8 por ciento anual entre enero y marzo al eliminar factores estacionales, sino que, en comparación con el nivel alcanzado entre octubre y diciembre, el aumento había sido nulo.



Ambas afirmaciones son irrefutables desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, hablar con semejante franqueza ante una reunión en la que estaban presentes los banqueros nacionales y foráneos cayó mal en el Ejecutivo, del Presidente de la República hacia abajo. La corta y dura respuesta del Ministro de Hacienda derivó en una conversación de alto nivel, por causa de la cual el propio Iván Duque decretó el incidente superado y señaló que la economía va hacia adelante.



Tras lo sucedido, quedaron planteadas dos discusiones de fondo. La primera es si a la cabeza del Banco le corresponde referirse a asuntos que van más allá de la evolución del índice de precios al consumidor, pues la función que le asigna la Constitución es una sola y consiste en defender el poder adquisitivo de la moneda.



Al respecto, se puede argumentar que la entidad está en su derecho de mirar todas las variables que influyen sobre el costo de la canasta familiar. Por la gerencia del Banco han pasado personas más o menos extrovertidas, de manera que lo importante es remitirse a los datos y no caer en la tentación de los juicios de valor. En tal sentido, haber afirmado en una ocasión anterior que la polarización le podría estar pasando factura a la actividad productiva fue una salida en falso.



Sin embargo, es sano para el país que el debate económico sea abierto y nutrido. Más allá de que la Casa de Nariño desee que las cosas vayan mejor, una cosa es la voluntad y otra, la evidencia. Esta última muestra un panorama de luces y sombras que requiere ser observado de manera integral.



Quedarse solo con las buenas noticias, como el salto en la inversión extranjera o la mejora de las ventas de vehículos en mayo, es riesgoso. No hay duda de que en el ámbito regional nos comportamos mejor que nuestros pares, pero aun así el desempleo ha subido, la confianza de los consumidores está en terreno negativo y los interrogantes en el plano fiscal siguen presentes.



Debido a ello, el Gobierno debería moderar su intemperancia y mirar las cosas con realismo. Especialmente clave es que el Ministro de Hacienda abandone su bajo perfil, que hace más daño que bien en estos tiempos de incertidumbre. Porque, como dice esa máxima de las comunicaciones, “cuando uno no cuenta su versión bien, otros la cuentan por uno”.



EDITORIAL

