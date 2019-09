El mundo, en especial las autoridades, debería tomar en serio las señales que avizoran graves riesgos sanitarios para gran parte de la humanidad. Sobre todo porque en los últimos tiempos se han hecho anuncios periódicos que indican la reactivación de enfermedades, el desborde de brotes de males aparentemente controlados, el surgimiento de nuevas infecciones y la amenaza de que un grupo de virus hagan fila para hacer su aparición.

El asunto es que frente a esto las autoridades de salud suelen actuar de manera coyuntural. Pasada cualquier emergencia, en muchos casos las medidas tienden a desaparecer y se baja la guardia. Esto no puede continuar. Más aún después del informe que presentó esta semana una junta de alto nivel creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial y que actúa como un órgano independiente.



En un documento que sirve de campanazo, concluyó que el mundo no está preparado para enfrentar una pandemia de talla global. Y puntualizó que si una influenza con características similares a la del 2009 volviera a hacer su aparición, podría extenderse por el planeta en menos de 36 horas y terminaría con la vida de hasta 80 millones de personas, además de arrasar con el 5 % de la economía global.



El mundo no puede desconocer las amenazas latentes que hoy se viven, como el resurgir del sarampión, la mutación de muchos virus y hongos que ya no es posible controlar como antes, el susto cada vez más frecuente que causa el ébola, pues ya no se queda en aldeas de África, así como la resistencia bacteriana a los antibióticos.



Y si a esto se suma que la mayoría de riesgos los corren las personas que habitan en los lugares más desprotegidos económicamente y con mayores limitaciones en la atención, el panorama se ensombrece. Para aclararlo se requiere una solidaridad mundial, bajo la premisa de que para estos peligros no hay fronteras. Y esto empieza por mirarnos hacia adentro, donde las grietas en salud pública son evidentes.