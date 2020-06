Despejar nubarrones

Sería ingenuo pretender que la noticia de la llegada al país de un grupo de militares estadounidenses pasara inadvertida, incluso en una coyuntura como la actual. De ahí que no sorprendiera el revuelo que causó el comunicado de la embajada de Estados Unidos, que la semana pasada anunció la llegada a Colombia de una Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) para apoyar la lucha contra el narcotráfico en las zonas donde es más crítico dicho problema: Nariño, Caquetá y la región del Catatumbo. Poco después se supo que serán alrededor de 50 los militares y que su estadía se prolongará por un periodo de cuatro meses.

Desde el Congreso, varios parlamentarios han recordado que el tránsito de tropas foráneas por el territorio nacional requiere el visto bueno del Parlamento, según el artículo 173 de la Constitución. Ante estos reclamos, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sostenido que los uniformados vienen como resultado de un acuerdo de cooperación entre los países y que no participarán en operaciones militares.



En una carta dirigida al presidente Iván Duque, 50 parlamentarios de distintos partidos le pidieron que aclarara la “naturaleza, objetivos y condiciones” de la misión. El Consejo de Estado hizo lo propio ayer, solicitándole al primer mandatario un informe oficial.



Es conveniente que en este asunto haya más claridad a través de los canales existentes y en el marco de confidencialidad que por su naturaleza requiere. Sobre todo si se trata de una iniciativa que busca un fin loable, como lo es el de hacer más eficaz la lucha contra un flagelo que en los últimos tiempos ha tomado dimensiones preocupantes. Si para el Ejecutivo no hay duda de que el tipo de misión que desempeñarán los militares no requiere la autorización del Congreso, lo procedente es que les presente a esta corporación y al mismo Consejo de Estado la información suficiente para despejar dudas y, de paso, nubarrones.



EDITORIAL