Desnutrición y pobreza

Saber que la desnutrición crónica entre los niños de la capital viene en aumento es un indicador que no debe dejar tranquilo a nadie, más cuando han sido muchos los anuncios que hablaban de mejoras en este aspecto.

Lo evidenciado en el informe ‘Primera infancia en Bogotá: balance de la última década’, dado a conocer por Bogotá Cómo Vamos y la Fundación Éxito, fija retos importantes a los futuros gobernantes de la ciudad, bajo la premisa de que la seguridad alimentaria debe ser una prioridad inaplazable.



Esto en razón de que la desnutrición crónica condiciona retardos en el crecimiento, además de carencias en el desarrollo cerebral, que les impiden a los afectados aprender, capacitarse y garantizarse un futuro mejor.



Y si a lo anterior se suma que el 67 por ciento de los bogotanos consideran que el bajo peso y talla no tienen ningún problema y se relacionan con factores como la herencia y no con la falta de comida, el asunto empeora, lo mismo que la percepción de que un niño gordito es muy ‘saludable’.

Esta capital requiere con urgencia una política integral de seguridad alimentaria liderada por sus autoridades y con el concurso de todos FACEBOOK

TWITTER

Y aquí hay que ser claros, porque estos desenlaces no son accidentales, sino que están relacionados con una causa más alarmante: la pobreza multidimensional y monetaria, que afecta la cuarta parte de los hogares con niños menores de 5 años.



Esto sin contar que algunas localidades superan por mucho este promedio, como Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, verdaderos focos carenciales donde los niños crecen en medio de múltiples factores de riesgo, sin control.



La cuestión es que la desnutrición crónica que crece en Bogotá es la peor de su tipo, pues sus efectos se muestran a largo plazo en forma de alteraciones físicas, vulnerabilidad frente a las enfermedades y daños mentales irreparables, que condenan a presentar menores competencias, a cubrir puestos laborales menos calificados y peor pagados, lo que perpetúa de manera inmisericorde los ciclos de pobreza. Aunque es justo reconocer que en la ciudad ya no se registran muertes por desnutrición, este logro no debe desvirtuar las acciones y los objetivos que reclaman los niños bogotanos.



La meta para una ciudad como esta debe fijarse en desnutrición infantil crónica igual a cero. Para ello es urgente revisar los programas estratégicos de salud materno-infantil, los planes de alimentación, incluida la escolar; garantizar el acceso a alimentos saludables para familias vulnerables, focalizar y asistir con seguimiento claro a grupos de niños y madres gestantes en condición de riesgo, además de una campaña de educación masiva y constante para alertar sobre la malnutrición a la que lleva el consumo de comidas chatarra y bebidas con azucares libres.



En síntesis, Bogotá requiere con urgencia una política integral de seguridad alimentaria, en un contexto intersectorial, liderada por las autoridades distritales, incluida la Alcaldía Mayor, a lo cual se deben sumar los industriales y comerciantes, el sector académico, los hogares y los medios de comunicación.



Este es un problema grave que pone en riesgo el desarrollo de todos. Si la infancia padece desnutrición crónica, el desarrollo daría tumbos y el futuro de todos sería incierto.



editorial@eltiempo.com